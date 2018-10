El día inolvidable de Lekumberri

El domingo visitará el Nuevo Ganzábal un histórico del fútbol vasco: la Cultural de Durango. Un equipo que el próximo año vivirá su centenario y que ha pasado a la historia del conjunto langreano ya que en su penúltima visita a La Felguera, hace treinta años, fue el protagonista de un hecho histórico para la entidad pero más para uno de sus canteranos ilustres. Un 21 de mayo de 1988 debutaba con el primer equipo azulgrana uno de los últimos productos de la cantera langreana que han llegado a Primera División como es Ángel Lekumberri.

Aquella tarde de mayo de 1988 uno de los históricos entrenadores del Langreo como es Pepe Noval dio la alternativa a un joven de 18 años que apuntaba maneras en el juvenil azulgrana. Un espigado centrocampista que alternaba entrenamientos con el filial y con el primer equipo y que en la última jornada de Liga en Segunda B, con el equipo salvado, le dio la alternativa entre los "mayores". Lekumberri entró en lugar Alfonso en el tramo final de un encuentro que los de Noval vencieron por 2-0 con tantos de Fiti y de Cima. Los azulgranas formaron con Lago; Alfonso, José Manuel, Iñaki, Terente, Emilio, Jesús, Rafa, Tino, Cima y Juan Carlos.

"La verdad es que recordaba que había debutado en la temporada 1987-88 cuando era juvenil de último año pero no me acordaba que había sido frente a la Cultural de Durango", reconocía Lekumberri desde Navarra, donde se encuentra asentado. El ex jugador azulgrana rememoraba que "fue un día especial pues había acabado la liga juvenil y yo entrenaba con el filial con el que llegué a jugar algún partido y la llamada del primer equipo fue muy bonita, pues pude jugar con jugadores que veía desde la valla del antiguo Ganzábal".

Frente a la Cultural de Durango comenzó la dilatada carrera de un Ángel Lekumberri que es junto a David Villa uno de los máximos exponentes de la cantera azulgrana de las últimas décadas. Aquella tarde Lekumberri se ganó una plaza en el primer equipo y el siguiente curso disputó 21 encuentros en Segunda B y 28 en la 1990-91, lo que le sirvió para comenzar una dilatada carrera en la que pasó por Atheltic de Bilbao B, Compostela, Osasuna y Levante para volver al Langreo 2004. Una carrera en la que disputó 199 partidos en Primera y 181 en Segunda División.

"Ese día fue muy importante. Fue con el que comencé a jugar y siempre le estaré agradecido a Pepe Noval por esa oportunidad que me dio con 18 años", explicaba Lekumberri. Un hombre que hoy está alejado del fútbol, tras dejar el organigrama técnico de Osasuna, pero que sigue la actualidad del Langreo. ·Sin ir más lejos, fui a ver el encuentro de promoción de la pasada campaña en Nájera y confío que puedan asentarse en Segunda B", añade.