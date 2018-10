Navarro: "Toca hacer autocrítica y cambiar"

La plantilla del Caudal Deportivo hace autocrítica tras el varapalo del pasado domingo cuando el Lealtad les endosó un sonrojante 1-5 en el Hermanos Antuña. El capitán blanquinegro, Borja Navarro, quiere evitar cualquier tipo de disculpas y recalca que "no podemos volver a repetir la imagen que dimos el domingo. Nos toca ser críticos con nosotros mismos y trabajar más que nunca para reconducir la situación porque no dimos una imagen acorde con el club al que representamos".

El golpe recibido por la entidad en este choque hizo que el presidente caudalista, Roberto Ardura, avisara que "si no cambiamos hay tres soluciones: Una me voy; dos, que es lo que no quiero, prescindir del entrenador; o tres, hacer cambios en la plantilla". Ante estas palabras Navarro confesó que "entiendo perfectamente al presidente. Es normal que esté enfadado como estamos nosotros pero lo únicos culpables somos nosotros que somos los que jugamos. Contamos con una plantilla muy buena y con un cuerpo técnico que está trabajando perfectamente. Nos toca a nosotros cambiar. Debemos ser autocríticos y dar cada uno mucho más porque creo que podemos pero, sobre todo, tenemos que competir en cada partido". El domingo tendrán la primera oportunidad de reconducir la situación en su visita a L'Entregu.