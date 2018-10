Dos parejas mundiales, de camino a Londres

El primer Campeonato del Mundo siempre es una experiencia para recordar, pero cuando se comparte con la pareja sentimental, todavía gana más magia. "Es muy bonito compartir los nervios, viajar juntos, disfrutar de una afición en compañía", sentencia Isra Ferrero, uno de los cuatro "Atletas de Barrio", la sección de carreras de obstáculos del club corverano Brown Bears, que competirán en el Campeonato del Mundo, que se celebra en Londres este fin de semana. Da la casualidad de que los cuatro integrantes del club que se han clasificado para el Mundial forman dos parejas.

Isra Ferrero, que ha ganado dos pruebas internacionales de la Farinato Race, enganchó a este deporte a su pareja, Carmen Hortal, que también competirá en la prueba londinense. "Le veía disfrutar tanto, divertirse en las carreras, que no me quedó otra que probar. Llevo dos años practicando carreras de obstáculos, pero si me dicen hace tres meses que me iba a clasificar para el Mundial, no me lo creo", explica Hortal. "Ha tenido una progresión en seis meses que parece increíble", afirma su compañero.

Isra Ferrero competirá en tres pruebas de categoría élite: 3 kilómetros con 30 obstáculos, 15 kilómetros con 100 obstáculos y una prueba por equipos. Carmen Hortal lo hará en la de 15 kilómetros, pero en grupos de edad.

La otra pareja la forman Effray Gutiérrez y Rocío Ramírez, que competirán en dos pruebas diferentes: él lo hará en la categoría élite de los 15 kilómetros y ella en la de 3 kilómetros, también en élite. "Tenemos muchas ganas de vivir la experiencia. Estuvimos en el Europeo y ya fue increíble...", sentencia Rocío Ramírez. En el caso de esta pareja, los inicios en el mundo de las carreras de obstáculos fue por separado y fue este deporte el que los unió. "Nos conocimos en el gimnasio y tiempo después empezamos a salir. Yo había ido a competiciones fuera antes, pero la verdad es que es una experiencia totalmente diferente", sostiene la corredora corverana.

Además, son dos parejas amigas. "Ya hemos hecho muchos viajes juntos", comenta Effray Gutiérrez. Los cuatro partirán esta noche para Londres, porque mañana ya se disputan los 3 kilómetros: "Vamos con mucha ilusión".