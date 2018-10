Fernando Alonso: "El objetivo de la Indy Car es más atractivo"

Fernando Alonso ya empieza a valorar su futuro para la próxima temporada, tras anunciar que no continuará en la Fórmula 1. Alonso, tras su victoria en Le Mans, abre la puerta a participar en Estados en alguna prueba. "El objetivo de la Indy Car es más atractivo, aunque todavía no he decidido nada para el año que viene". Alonso hizo un guiño al público americano con motivo de la parada de la Fórmula 1 este fin de seman allí. "Siempre es especial correr aquí con los fans estadounidenses, esperamos hacerlo bien este fin de semana, el tiempo cambiará mucho, sobre todo el sábado y el domingo y eso nos permitirá tener alguna opción", explicó sobre la carrera que se disputará el domingo.