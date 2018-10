La izquierda pide abrir el Suárez Puerta a más equipos que el Avilés

Es el bien más valioso del Ayuntamiento, valorado en 44 millones de euros, pero en el barrio de El Quirinal están "hartos" de él. O mejor dicho de su falta de mantenimiento, porque los vecinos denuncian el abandono de la tribuna de la calle José Cueto del Suárez Puerta. A rebufo de esa vieja reivindicación, Somos e Izquierda Unida pretenden en el pleno municipal del 24 de octubre abrir el melón de la concesión municipal del Suárez Puerta en exclusiva a una sociedad anónima como el Real Avilés y el por qué de que el estadio únicamente pueda ser explotado por una entidad privada.

"Queremos saber cuáles son las relaciones que tiene el Ayuntamiento con Avilés. Olvidando las deudas que tiene el club, no entendemos que un estadio que está en el centro de la ciudad esté cerrado durante toda la semana y no haya más equipos que tengan derecho a usarlo. Tenemos gente que sube a Miranda a jugar, cuando el campo está cerrado y sin usarse. ¿Por qué otros clubes no tienen derecho a usarlo?", se cuestionó la concejala de IU Carmen Conde.

Las dos formaciones de izquierdas pretenden arrojar luz sobre unas relaciones que tienden a la opacidad. A raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica los dos años de prisión por estafa empresarial al propietario del club, José María Tejero, este periódico cuestionó a la concejala de deportes, Ana Hevia, sobre las relaciones entre el consistorio y el club. "No vamos a comentar nada", fue la respuesta de la edil a la pregunta de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés sobre la cuestión de la concesión.

"¿Cuáles son las deudas que tiene el Real Avilés con el Ayuntamiento y con quién más tiene deudas? Eso es lo que pretendemos saber. Obviando los problemas que pueda tener Tejero, queremos saber qué hay detrás de la relación entre el Ayuntamiento y el Real Avilés", insistió Conde. Mientras tanto, son los vecinos de El Quirinal los que sufren el problema que se centra en el mantenimiento de los canalones de la tribuna de la calle José Cueto. "Cuando llueve, aquello parece las cataratas del Niágara", sostiene Rodríguez, quien afirma que las tuberías se encuentran en un "estado pésimo".

Rodríguez lleva tratando la misma problemática mucho tiempo. "En los últimos cinco años hemos metido más de una docena de documentos por el registro municipal, pero nadie hace nada. Entre el Ayuntamiento y el Real Avilés se pasan la pelota entre ellos para no hacer frente al problema", aseguró la presidenta de los vecinos de El Quirinal.

En relación a eso, Somos e Izquierda Unida también cuestionarán al Ayuntamiento a quién le corresponde ese mantenimiento. "El Avilés tiene las cuentas intervenidas por Hacienda, por lo que todos los ingresos se los queda el Estado. Y el Ayuntamiento, al tener dada la concesión, parece que tampoco puede hacer nada. Es un bucle extraño", incidió Carmen Conde, de Izquierda Unida.

"¿Se toman medidas de mantenimiento del campo de puertas para afuera? ¿Cuántas veces se le ha pedido al Avilés que solucione esas deficiencias? Queremos saberlo, porque no tenemos ni idea de si se le ha pedido o no", indicó Conde. "Está claro que el Avilés hace una actuación nula, porque no limpia y las deficiencias que hay no las arregla. Quizás el consistorio pueda de forma subsidiaria arreglarlas", finalizó Conde.