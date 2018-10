Hernán: "El objetivo es hacerse fuertes en Ganzábal"

Mañana el Unión Popular de Langreo volverá al Nuevo Ganzábal tras la derrota del pasado fin de semana en el Sardinero para recibir a la Cultural de Durango. Los azulgranas regresarán a su campo donde siempre, desde la llegada de Hernán Pérez al club, han reaccionado tras perder. El técnico azulgrana confía en su equipo pero avisa que "el partido es dificilísimo porque el rival no será para nasa fácil y porque el objetivo que nos hemos marcado para salvarnos es hacernos fuertes en nuestro campo".

El rival de los langreanos será el colista del grupo. Una Cultural de Durango que aún no sabe lo que es ganar pero del que no se fía para nada Hernán. El ovetense remarcó que "el partido es muy complicado porque en el fútbol tendemos a no respetar para nada a los rivales y los vascos pese a que no han tenido suerte en este inicio de liga son una equipo como nosotros. Un recién ascendido que no tiene mal plantel y que ha hecho buenos partidos porque es un equipo al que le gusta tener el balón".

Precisamente de los vizcaínos destaca el hecho que "son un equipo nada vasco desde la perspectiva que les gusta tener el balón y que trata de jugarlo. Nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa y por eso hay que olvidar la derrota de Santander y volver a recuperar las buenas sensaciones que hemos dado en casa".

Por otro lado, Hernán Pérez cuenta con toda su plantilla por primera vez en lo que va de campaña. El delantero Allyson se ha recuperado de la lesión que sufría mientras que Acebal Aimar Gulin llegarán al duelo.