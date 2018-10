McLaren abandona a Alonso en el proyecto de la Indy

McLaren, escudería de Fernando Alonso, anunció ayer que no correrá como equipo propio la Indy Car, competición en la que Alonso tiene puesta el foco para su futuro. "Hemos tomado la decisión de no competir a tiempo completo. No estamos listos y estamos concentrados en la F1, así que no participaremos en 2019", explicó ayer Zak Brown, consejero delegado de la escudería británica. Una decisión que podría afectar al futuro del piloto, que mañana disputa el Gran Premio de EEUU. Los primeros libres los dominó Hamilton.