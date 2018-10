Telecable Gijón, tres entrenamientos y a jugar

El Telecable Gijón inicia la Liga de la OK Liga femenina al mediodía de mañana. El rival será el Reus al que las gijonesas se enfrentarán con tan solo tres entrenamientos con el equipo al completo. Esta temporada tan atípica se debe a la celebración del Campeonato de Europa de selecciones nacionales en la que el Telecable Gijón tenía tres jugadoras: Natasha Lee, Sara González Lolo y Marta González Piquero que estuvieron concentradas con la selección y no se incorporaron hasta el pasado martes. El resto del equipo realizó una pretemporada de siete semanas en las que Fernando Sierra trató de introducir su sello personal tras hacerse de nuevo cargo del banquillo. "Sabíamos de que sería una pretemporada atípica así que realizamos una primera concentración de un par de semanas en las que estuvieron todas menos Julieta Fernández pero luego las internacionales se fueron y no regresaron hasta esta semana", recuerda Fernando Sierra. El entrenador sin embargo se mostró muy contento con el resto del equipo "trabajaron muy bien y están muy fuertes". No obstante reconoce que "el equipo no está conjuntado al cien por cien porque además quise meter alguna idea nueva" señala Sierra.

La plantilla se conoce bien aunque esta temporada hay dos jugadoras nuevas, Natasha Lee que vuelve tras casi una década en el Voltregá y María Sanjurjo. Fernando Sierra reconoce que "las internacionales vienen de hacer entrenamientos diferentes con la selección y hay que ver como están físicamente. Además tienen que adaptarse a la Liga". Circunstancia esta que no es fácil ya que el polémico final del Campeonato de Europa, aun pendiente de dilucidar, hace que las jugadoras sigan pendientes de que va a pasar y de cuando van a tener que reincorporarse a la selección para disputar el minuto y 45 segundos pendientes.

El objetivo es como en las últimas temporadas luchar por todas los títulos. "Esperamos estar en la pelea", comenta el entrenador que espera que "en estas primeras jornadas el equipo vaya ganando en confianza". La OK Liga femenina tiene cada vez mayor nivel aunque para Sierra "Manlleu, Voltregá, Palau y nosotros somos en teoría los favoritos, pero habrá que tener también en cuenta a otros equipos como Cerdanyola, Alcorcón, Vila Sana". Según el entrenador del Telecable Gijón "el nivel medio ha subido y no habrá partidos fáciles". Además advierte que "un tropiezo contra estos equipos que generalmente están en la zona media puede quitarte un título".

Si la plantilla afronta el inicio de la Liga la directiva se afana en la tarea de encontrar dinero con el que desplazarse a Argentina para disputar la Copa Intercontinental, competición de nuevo cuño que se acaba de sacar de la manga la Federación Internacional y que enfrentará a los dos mejores clubes europeos con los dos americanos el próximo mes de diciembre.