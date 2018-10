Carolina Marín se lesiona en el codo, otro obstáculo para su presencia en Oviedo

La española Carolina Marín, campeona olímpica y mundial de bádminton, no participará en el Abierto de Francia que se disputa la semana próxima al no recuperarse de una lesión en el codo. Fue la propia jugadora quien lo ha anunciado en la red social Twitter: "Malas noticias... No me he podido recuperar a tiempo de una pequeña lesión en el codo para el French Open". La jugadora onubense espera recuperarse pronto de las molestias que arrastra trabajando en el centro de alto rendimiento de Madrid y así estar lista para la gira asiática de noviembre. Además, su equipo, el Pitius balear, juega ante el Bádminton Oviedo el día 2 en el Corredoria Arena, un partido al que será difícil que llegue porque coincidiría con la gira asiática.