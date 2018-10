Un clásico para confirmarse

El Sporting B está de dulce. Cinco jornadas consecutivas sumando lo atesoran. Pero esta mañana (12.00 horas, El Molinón) le llega una prueba de gran altura: el Racing de Santander. El equipo cántabro marcha líder con firmeza, invicto y con el carácter competitivo que le imprime desde el banquillo Iván Ania. En el terreno de juego, jugadores de talla reconocida como Segovia, máximo artillero con cuatro goles, Jordi Figueras, Cejudo o el exrojiblanco Berto Cayarga.

El avilesino será uno de los grandes atractivos del duelo. Se reencuentra con su exequipo tras cambiar de rumbo este verano y rechazar la oferta propuesta por el Sporting para seguir en el filial. "Se me hizo una propuesta distinta al resto, decidí no aceptarla porque creí que no era justa para mí", afirma el extremo. Cayarga considera que "José Alberto confió en mí, pero el club, no sé si Torrecilla o Baraja no, creo que el pasado año ya había hecho méritos para subir al primer equipo". Respeta la decisión y mira al frente con la ilusión de estar en un club que luchará por el ascenso a Segunda. Admite que en Santander "soy feliz", pero guardará su alegría en caso de marcarle a su exequipo: "no lo celebraré".

Cayarga regresará a El Molinón, un estadio que recuerda "con nostalgia" al haber sido uno de los artífices de la gran campaña del equipo de José Alberto López el pasado curso. El avilesino se moja y ve al entrenador ovetense "preparado para entrenar al primer equipo". "Me parece un técnico muy serio, que estudia bien a los rivales, el año pasado no le dieron la oportunidad, pero si esta temporada la tiene, espero que ascienda", explica.

Por ello, a pesar de que se encontrará con un Sporting B opuesto al que dejó, con numerosas caras nuevas, considera que "no pierde la esencia del pasado" y cree que "nos costará ganarles". El Racing de Santander llega pletórico por su marcha triunfal en la Liga y por su buen hacer en la Copa del Rey, en la que se medirá al Betis. Además, estará arropado por al menos un millar de seguidores en las gradas, en un partido que tiene condicionantes para ser un duelo atractivo entre dos equipos que atraviesan un gran momento.

En las filas del Sporting B será baja por sanción Isma Aizpiri y los lesionados Mateo y Rubén Sánchez, éste último pendiente de unas pruebas en su menisco. A ellos se suma la ausencia de Christian Joel y Neftalí, que se encuentran con el primer equipo, por lo que el once podría ser el formado por: Javi Benítez; Bogdan, Pelayo, Zalaya, Cordero; Gragera, Pedro; Pablo Fernández, Pelayo Morilla, Ramón; y Santamaría. La convocatoria se completa con Mateusz, Espeso, Bertín Iván Elena, Villalón, Sandoval, Chiki, Garci y Guille Rosas para encarar el duelo dirigido por el navarro Leo Ollo.