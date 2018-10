Un error condena al Ceares

Remó, pero se quedó en la orilla. El Ceares mereció obtener mejor premio ante la visita del Marino de Luanco, que se presentaba en La Cruz con una racha de cuatro victorias consecutivas que vio peligrar. Un error del guardameta Nacho, a cinco minutos del final, al no sujetar con firmeza una chilena de Luis Morán que se iba fuera, supuso el gol de Álvaro que desequilibró el marcador (0-1).

El encuentro no fue excesivamente vistoso en las áreas, con poca presencia de los porteros y mucho fútbol en el centro del campo.Las defensas se impusieron a los ataques. Tras un inicio en el que el Marino llevó la iniciativa, el equipo de Nacho Cabo logró, al menos, equilibrar las fuerzas y comenzar a intimidar al equipo de Oli. Lo percibió tras un soberbio pase de Juan Menéndez al que solo le faltó la definición a Omar tras escaparse de Rabanillo.

En la segunda mitad, los cambios le dieron otro aire al Marino. Primero con la entrada de Luis Morán y, en los últimos minutos con la de Álvaro, a la postre autor del gol del triunfo. El Ceares no le perdió la cara al partido y no se conformó con el empate. Buscó el gol por mediación de Pablo Martínez, con un disparo ligeramente desviado, y con un centro-chut de Omar que no encontró la portería luanquina. El Marino no creó especiales problemas, salvo en un despiste de Nacho que David González envió fuera.

Cuando el empate parecía el resultado justo para ambos por sus méritos en el césped, una chilena de Luis Morán, sin aparente peligro, no es sujetada por Nacho y Álvaro, lo aprovechó para batir la meta gijonesa. Pantiga evitó el gol de Wilmer en el último intento de un Ceares que se fue de vacío.

Por otra parte, el Gijón Industrial se enfrenta esta tarde (17 horas) al Covadonga con las bajas de Peláez, Diego Suárez y Pablo.