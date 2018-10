El Vetusta, no sólo una cuestión de números

Da la sensación de que el apoyo del Vetusta, excepciones contadas al margen, se ha convertido en una simple cuestión numérica. Si hay tres plazas libres en la lista, la ocuparán tres chicos. Más que nada porque no hay otra solución. Pero se echan en falta una apuesta más decidida por los chavales de abajo por parte de Anquela. Aunque lleve a saltarse algunos escalafones en el vestuario. Ayer se vio el mejor ejemplo con Javi Hernández. El zurdo estuvo impecable en la marca, rápido al corte, atento a las coberturas. Con la pelota en los pies, fue el futbolista azul que parecía tenerlo más claro. No solo no desentonó sino que Javi Hernández destacó en la zaga azul. Su ejemplo debe servir de estímulo para apostar, de forma decidida por los frutos del Vetusta. Los Cortina, Borja Sánchez, Steven, Viti o Jimmy están preparados para dar el salto.