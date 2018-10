Oportunidad perdida por el Teslacard Círculo

Estaba marcado en rojo en el calendario del Teslacard Círculo Gijón. El encuentro ante el Juaristi suponía una buena oportunidad para firmar la segunda victoria de la Liga, pero no fue así. Y lo tuvo cerca el equipo de Nacho Galán, que dominó prácticamente el partido hasta que llegó al último cuarto, en el que desperdició una renta de nueve puntos que le llevó a jugársela en la prórroga, donde le salió cruz. En el tiempo extra, los gijoneses solo obtuvieron la respuesta de Saúl Blanco, que finalizó con 27 puntos, pero sus canastas fueron insuficientes y cayeron por 74-72.

El equipo de Nacho Galán comenzó el partido con firmeza, dejando buenas sensaciones con un juego de ataque colectivo y con una buena defensa que frenó a Powell, gran peligro del equipo vasco. A pesar de ello, los locales se fueron con un favorable 17-14, pero el acierto desde el triple de Saúl Blanco (que acabó con 7/8 en esta faceta) puso por delante al Teslacard con un 25-33. Un marcador que reflejaba el poco acierto de los locales, a los que el Círculo dejó en solo ocho puntos en el segundo cuarto.

A la vuelta de los vestuarios, el Círculo mantuvo su renta en un intercambio de canastas en el que salía favorecido, con buena aportación desde el banquillo de Javi Menéndez. A ello se sumaba la aportación defensiva de Shane Osayande (cuatro tapones), marcando territorio en la zona. Pero el último cuarto volvió a sacar a la luz algunas deficiencias del equipo, que no supo cerrar el partido. Powell creó numerosas dificultades y no pudo ser frenado. Con igualdad a sesenta puntos se llegó a los últimos segundos en los que Sanz palmeó a canasta, pero fuera de tiempo. El partido se fue a la prórroga.

En ella, respondió Saúl Blanco. El alero cogió los galones y mantuvo a los suyos en el encuentro hasta que Riddle anotó un triple a falta de ocho segundos (74-71). En la última acción, Blanco fue objeto de falta, muy protestada por los jugadores del Teslacard al entender que era antideportiva, pero la acción se quedó en dos tiros libres. Anotó el primero y tiró a fallar el segundo, pero no se pudieron hacer con el rebote, firmando la tercera derrota seguida para los gijoneses.

Al término del encuentro, el técnico aseguraba que "no supimos parar a Powell, al margen de la última acción de Saúl. No quiero esconder las cosas que no hicimos bien". El Teslacard jugará su próximo partido como local, el sábado (19 horas) ante el Estela.