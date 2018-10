Castañón: "La bisoñez casi nos cuesta un punto"

Los últimos minutos del partido ante el Tuilla no han dejado contento al entrenador del Real Avilés, Juanma Castañón, pese a que el equipo consiguió mantener el empate en el marcador (1-1) hasta el final del choque. "La bisoñez casi nos cuesta un punto y es algo que no me gusta nada. Se cometieron fallos que casi nos cuentan un gol -el guardameta Borja Piquero salvó los muebles-, y esos son los que me dan rabia porque fueron por no cumplir con lo que habíamos trabajado", sentenció el técnico.

Una subida en falso por las bandas a poco de cumplirse los 90 minutos, hizo que el equipo se quedara sin argumentos atrás. "Son cosas que trabajo y que repito y repito y me fastidia. Yo mando hacer lo justo y necesario para ganar los partidos, o por lo menos para no perderlos, no mando cosas raras: el defensa a defender, el portero a parar, el delantero a tirar y el centro del campo a distribuir. Sé que no tengo un Barcelona", explicó Juanma Castañón ayer tras el entrenamiento del equipo en La Toba.

El enfado le duraba desde el final del partido del domingo, cuando afirmó que había pasado "una semana fastidiado" por la goleada del Llanes y que casi se va a casa con otro disgusto. Por eso, le pidió a los jugadores concentración: "Entiendo que son jóvenes pero les estoy poniendo todos los medios para que eso no sea un problema".

En el entrenamiento de ayer en La Toba, el técnico volvió a contar con la baja de Thomas, pero además Kevin, que se retiró del partido en el minuto 15, se entrenó al margen del equipo. "Trabajó aparte por precaución, pero no creo que tenga problemas para estar en el siguiente partido", señaló el técnico. Sí se entrenó con normalidad Borja Piquero, que sufrió un fuerte golpe en el partido. La plantilla solo tendrá un día de descanso esta semana, el viernes, ya que el partido de esta jornada, ante el Praviano, se jugará el sábado en el Santa Catalina (16.30 horas).