Cuando "un no es un no"

La medallista olímpica de judo Yolanda Soler, que lleva un año formando parte del cuerpo técnico del Judo Avilés, se embarcó ayer en un nuevo proyecto para enseñar defensa personal a mujeres que no son deportistas. "La idea no es hacer un curso de autodefensa al uso. Lo hemos llamado 'entrenamiento integral para las mujeres' porque va más allá. Vamos a tocar aspectos que nos van a hacer sentir bien tanto a nivel físico como a nivel mental y de salud", explica Soler.

La exjudoka madrileña fue diploma en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y medallista en Atlanta 96, además de acudir como entrenadora a Londres 2012. "Para mí es un plus poder trabajar con ellas. Los que hemos sido deportistas de alto rendimiento, nos hemos tenido que enfrentar a una serie de cosas que nos han forjado como personas. Todo lo que he vivido no solo me ha llevado a tener resultados deportivos, sino también a mi forma de reaccionar ante muchas situaciones de mi vida cotidiana, y eso es lo que quiero transmitir", sentencia.

Así, los lunes, como ayer, tendrán sesiones de "coaching" y los miércoles estará dedicada a la parte física, donde, dependiendo de las edades, entrará la autodefensa. "En la primera sesión, enseguida nos pusimos al tajo. Expliqué un poco lo que íbamos a hacer, pero ya nos pusimos hacer ejercicios y actividades y tengo un grupo muy participativo. Estoy muy contenta", afirmó la madrileña. Las mujeres que participan en el curso son de mediana edad. "Tengo que adaptar la clase más física a cada mujer, a su condición física para formular diferentes formas de escape que les vengan bien. No se puede dar una llave mágica que le sirva igual a una mujer de 25 años que a una de 40 u otra de 60", comenta.

La exjudoka opina que la defensa personal es el último recurso, muy útil, pero que ya pone a la persona en un peligro: "La situaciones complicadas a veces no solo pasan por agresiones físicas. La clave es saber ponernos en nuestro sitio, que 'un no, es un no' y luego tener recursos reales de defensa". Así, en el curso dará algunas claves para evitar enfrentarse a un agresor. "Hay pequeñas cosas que pueden ayudar mucho a sentirnos más seguras. Las personas más mayores, por ejemplo, pueden llevar las llaves preparadas en vez de ponerse a buscarlas a la entrada del portal. Para todas ser más capaces de percibir lo que tenemos a nuestro alrededor. Detalles que pueden llegar a ser importantes", explica la entrenadora madrileña.

El "coaching" es algo que ya está interiorizado en la forma de entrenar de Soler, también en el Judo Avilés. "Cuando trabajas con deportistas tienes que tener esa parte coaching a diario, en las charlas individuales, en las grupales, a la hora de dirigir un entrenamiento, antes de salir a competir... Es una parte integrada, porque al final no vale solo tener una gran técnica o un físico, la cabeza también influye mucho", señala. Y pone un ejemplo: "En un campeonato de España o del Mundo, ¿quién no es fuerte, no ha entrenado mucho o no tiene una buena técnica? Nadie, es la mente la que marca la diferencia entre ser bueno y ser excelente".

Tras un año en el Judo Avilés, Yolanda Soler está encantada. "La verdad es que estoy muy contenta con cómo me han acogido en el club. Los cambios nunca son fáciles y han hecho que me sienta muy a gusto en Avilés desde el principio. Me siento como en casa", sentencia.