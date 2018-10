L´Entregu y Caudal, a pasar página tras un derbi "caliente"

El pasado domingo L´Entregu y Caudal vivieron un derbi intercomarcal muy "caliente". El duelo acabó con triunfo mierense por 0-1 y con una tángana al final del mismo en la que fueron expulsados los dos entrenadores, Chuchi Collado y Marcos Suárez, además del preparador físico blanquinegro, Alberto Caveda, y el delegado entreguín, Javier Fermín García.

Los técnicos de ambos conjuntos quieren pasar página de este "lamentable" incidente y centrarse en lo meramente deportivo. El entreguín, Marcos Suárez, confesaba que "no es algo que le guste a nadie. Durante los partidos se viven situaciones de mucha tensión y, a veces, pasan cosas que no deben suceder. Lo que quiere es enterrarlo todo y tratar de que no vuelva a suceder". Su homólogo mierense, Chuchi Collado, se mostraba igual de arrepentido que Suárez y reconocía que "son cosas que pasan en el fútbol y que no deberían suceder. Soy el primero que me arrepiento y lo que quiero yo y todos los miembros del club es que no se vuelva a repetir. Queremos olvidarlo todo y cumplir con el castigo que nos pueda pasar pero, repito, trabajaremos para que no vuelva a suceder". Ambos técnicos quieren enterrar el hacha de guerra y pensar sólo en lo deportivo de un partido en el que se medían dos de los mejores equipos del grupo. El Caudal llegaba necesitado de lavar la mala imagen dada tras el 1-5 que les había endosado el Lealtad una semana antes y Chuchi valoró la "buena actitud del equipo". Para el caudalista "hicimos el encuentro más serio de la temporada en un momento delicado pues llegamos tras un mal partido contra el Lealtad y ante uno de los conjuntos más difíciles de la categoría como es L´Entregu".

En el bando entreguín, los rojiblancos acabaron con una racha de trece encuentros seguidos en Liga sin perder. A los ocho de este curso se unen los cinco últimos de la campaña pasada. Suárez valoró muy en positivo este buen momento de su equipo, "pues estamos en una buena línea de trabajo y de carácter competitivo. Es una pena que la racha de haya acabado, pero creo que hicimos un buen encuentro ante un equipazo como es el Caudal. Creo que por ocasiones no merecimos perder".

Si el duelo fue polémico por la tángana final también lo fue por el gol caudalista. Un tanto de Omar Hernández que los locales protestaron pues consideraron que el esférico no había superado por completo la línea de meta. Para Marcos Suárez, "el gol llegó tras un córner que no fue en el que, incluso, los jugadores del Caudal se van porque pensaban que íbamos a sacar de portería. En cuanto a si el esférico había superado la línea yo no puedo decir nada pues desde mi posición no lo pude ver bien, pero mi portero, Alberto, me recalca que no llegó a entrar". A este respecto Chuchi también reflexiona: "No lo pude ver bien, pero la sensación por cómo está su meta dentro de la portería parece que entró, pero no puedo afirmarlo de forma contundente pues no lo vi". La próxima jornada los dos volverán a tener encuentros complicados. L´Entregu vivirá el derbi municipal contra el San Martín, el domingo (12 horas) en El Florán, y los mierenses, a las 18.30 reciben al Llanera.