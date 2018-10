Con Messi en boca de todos

Messi brillará por su ausencia hoy en el Camp Nou. El Barcelona tendrá que defender su liderato en Europa sin su estrella, que está en boca de todos. Su entrenador, Ernesto Valverde, aseguró que "queremos echar de menos a Valverde ganando". Su colega del Inter, Luciano Spalletti, no disimuló sus sentimientos: "Sin Messi será algo más fácil".

Messi se rompió el radio de su brazo derecho en el encuentro de Liga contra el Sevilla y estará tres semanas de baja. Con el "10" en sus filas, goleó a al PSV Eindhoven (4-0) y al Tottenham Hostpur (2-4) en las dos primera jornadas de la máxima competición continental. Messi anotó cinco de esos ocho goles.

Valverde podría renunciar al 4-3-3 para reforzar el centro del campo con Arthur y Arturo Vidal o Rafinha con volantes, Luis Suárez como delantero centro y Coutinho como mediapunta. Si finalmente decide mantener el tridente ofensivo sería Dembélé quien acompañaría a Coutinho y Suárez. "Claro que nos condiciona el hecho de que no esté Leo, pero al mismo tiempo es un reto para nosotros el poder suplirlo y sacar los partidos adelante".

Mientras, uno de los mejores socios de Messi, Jordi Alba, declaró que "Leo nos hace mejores a todos, es diferente al resto y ve desmarques míos que nadie ve. Con él en el campo me siento más fuerte".

El Inter también afronta el partido con una baja sensible, la del belga Nainggolan, su líder en el centro del campo. Pero Spalletti contará con un delantero en racha, el argentino Mauro Icardi, que se formó en la cantera del Barcelona y ha sonado como posible fichaje azulgrana. "No sé si serán ciertos los rumores que se publicaron, pero estoy muy bien en Milán y en el Inter. Llegaron ofertas, pero en este momento no tengo la necesidad ni las ganas de dejar Milán", declaro el delantero argentino.

Sobre la baja de su compatriota, Icardi declaró que "la reacción fue de lástima, porque es muy bonito jugar contra grandes jugadores, pero es una suerte que no esté e intentaremos aprovecharlo". Mientras, Spalletti dijo que "el Barça sigue siendo un gran equipo y teniendo soluciones. No podemos depender del rival y es probable que sea más fácil sin Messi".