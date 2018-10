Corría el minuto 8 del partido ante el Praviano, cuando al Condal se le trastocaron todos los planes, pero, sobre todo, a su jugador Iván Conceiçao se le caía el mundo encima. "La verdad es que no me acuerdo de mucho. Me acuerdo que iba con el defensa para encarar al portero y se me quedó el balón atrás. Al querer girar para recuperarlo la rodilla se me quedó clavada y noté el crujido. Ya no me pude levantar porque me dolía muchísimo", explica el delantero. Todos temieron en ese momento que el ligamento cruzado estuviera roto, pero, aunque aún no está descartado, el jugador tiene una puerta abierta a la esperanza.

"Como la rodilla está todavía un poco inflamada, no me han podido mirar mucho. Me dicen que puedo tener el menisco un poco tocado y que el ligamento cruzado está un poco flojo, pero que no parece que esté roto porque tampoco se me hinchó demasiado. A ver, por lo menos me queda la esperanza de que la lesión sea más corta de lo que pareció en un principio, pero creo que tengo para largo", señaló el jugador tras las primeras exploraciones. Conceiçao estuvo el lunes con el médico de la mutua y ayer pasó por las manos del médico del primer equipo del Oviedo, club por el que está cedido al Condal. "Todavía tengo algo de dolor. Ahora me queda hacer la resonancia para ver cual es el alcance de la lesión", señala. Y es que está preocupado porque el futbolista ya tuvo tocado el ligamento lateral de la misma rodilla hace tres años.

El delantero llegó esta pretemporada al Condal cedido por el Oviedo, pero llevaba nueve años en el club azul. "Es como si te marcharas de casa, porque nueve temporadas es media vida. Crecí en el Oviedo, pero entiendo que con el ascenso a Segunda B buscaran más experiencia", afirma Conceiçao. El cambio, hasta ahora, no le había venido mal: "Estoy muy a gusto aquí desde el primer día, por eso me da tanta rabia lesionarme ahora. Estaba teniendo muchos minutos y lo que quiero es ayudar al equipo".

El Condal tuvo un inicio de Liga irregular, pero ni Conceiçao ni sus compañeros descartan nada esta temporada: "Al principio estaba la clasificación muy apretada y la verdad es que no tuvimos un buen inicio, pero estamos yendo a más. Estamos en mitad de la tabla y creo que tenemos equipo para soñar con luchar por la cuarta plaza. Tenemos que creérnoslo mucho y apretar, pero creo que se puede".