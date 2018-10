Sentados en la arena

Comienza el partido en el campo de arena del Quintanal, en Soto del Barco, y los jugadores locales se sientan en el suelo durante un minuto. Esa es la imagen que se vive ahora en cada partido, porque las plantillas y directivos del Club Deportivo Soto del Barco no van a parar hasta conseguir que les escuchen: "Necesitamos un campo de hierba artificial". Los tres equipos de fútbol campo del club -un alevín, un infantil y el de 2.ª Regional- están haciendo una sentada en el primer minuto de cada partido en casa para hacerse oír. "De esta manera queda reflejado en el acta arbitral para que lo vean en la Federación. Somos uno de los pocos campos que quedan de arena en toda Asturias", sentencia el presidente Pepe González.

Desde el club sotobarquense han dicho basta. "El Soto del Barco tiene 25 años, y 25 años llevamos peleando para terminar con el campo de arena. Todos los políticos que han gobernado en el Ayuntamiento de Soto han llevado en su programa el césped artificial para el Quintanal, pero vamos a quemar otro mandato sin conseguirlo", lamenta el presidente del club. "Hay elecciones en 2019, si no es antes, a ver si para la siguiente va la vencida a base de pelearlo todavía más", añade.

El presidente afirma que hasta el momento se han encontrado con mucha compresión por parte de los rivales. "Es lógico, ellos también tienen que venir a jugar a un campo de arena a estas alturas", sentencia. El equipo tampoco ha renunciado a un clásico, la pancarta, que lucen ya desde la temporada pasada en cada choque en el Quintanal. "Campo de hierba sintética, ¿cuándo?", reza el cartelón.

Desde el Ayuntamiento, todavía no les han dado una solución. "Nos dicen que es muy caro, que cuesta 300.000 euros, pero eso no es verdad. Eso costaría una renovación total del campo, pero tenemos mucho adelantado: la luz es buena, tenemos un buen drenaje, las instalaciones están bien... solo falta el césped", explica González.

Y es que el presidente sabe que el futuro del Club Deportivo Soto del Barco pasa por que se realice esta esperada obra. "Cada año nos cuesta más conseguir jugadores, vamos perdiendo cada año equipos y no sabemos cuánto más vamos a aguantar. Por nosotros no va a faltar trabajo, pero nos lo ponen todo tan difícil...", sostiene. El campo de arena es un hándicap para atraer nuevos jugadores al club: "Ningún padre quiere ya que su hijo juegue en un campo de arena si tiene posibilidad de hacerlo en uno de hierba, así que se van fuera del pueblo a jugar. Me parece tan injusto que los niños de Soto del Barco no tengan donde jugar al fútbol en condiciones".

Por eso, las protestas van a continuar hasta que alguien les escuche. La próxima será el sábado, a las 12.30 horas, por parte del equipo alevín que se enfrenta al Villa de Pravia B. El domingo será el turno del equipo senior, que juega a las 12.00 horas contra el San Juan La Carisa.