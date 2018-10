El torneo "Villa de Avilés" vuelve a llenar la ciudad

El torneo internacional "Villa de Avilés" de judo vuelve a llenar la ciudad una edición más, y ya son 18. La competición, organizada por el Judo Avilés, contará este sábado y domingo con 1.800 participantes entre las categorías sub 15 y sub 18, que son Supercopas de España, y las sub 21 y sub 13. "Este año crecemos un poco más y es un orgullo, sobre todo, porque luego nos pasamos toda la temporada escuchando a los rival decir 'qué bien nos tratan en Avilés'", señaló el director técnico de la prueba, Carlos Fernández.

La competición avilesina es la única que cuenta con dos Supercopas -competiciones del circuito de Copas de España que puntúan doble- en el mismo fin de semana, todo un reclamo para los clubes de todo el país. La competición contará con representación de 230 clubes de las 17 comunidades autónomas, además de judokas de fuera de las fronteras del país. Concretamente habrá representantes de Bulgaria, Francia, Moldavia, Rumanía, Italia y Portugal.

Así, los hoteles de la ciudad volverán a registrar un año más lleno y Avilés bullirá con los deportistas. "Con los judokas llegan familias, directivos, técnicos, es una de las competiciones que más gente mueve en la región", señaló José Ramón Tuero, director general de Deportes.