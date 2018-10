Porrón invita a la primera

El Lealtad hizo historia al alzarse con su primera Copa Federación. Lo logró en la tanda de penaltis, donde se ratificó el gran partido de un imperial Javi Porrón, que detuvo los lanzamientos de Santamaría y Chiki para vencer 4-3 tras finalizar el encuentro con empate a un tanto.

La primera mitad tuvo claro color rojiblanco, a pesar de que José Alberto López optó por un once titular con los menos habituales, una idea que chocó frontalmente con la de Samuel Baños, que eligió a sus jugadores más rodados en la Liga. No se tradujo en los primeros cuarenta y cinco minutos, en los que Chiki fue un incordio actuando como falso "9". El madrileño se movió con soltura a la espalda de la defensa, pero en su primera tentativa se encontró con Javi Porrón. En su segunda opción, en una posición menos acorde para buscar el gol, sorprendió a todos con un centro-chut que se coló por encima del meta maliayés. El Lealtad buscó una réplica que no llegó.

El gran protagonista fue el portero maliayés. Javi Porrón lo detuvo todo. O casi todo. Se multiplicó ante Iván Elena y cerró cualquier tipo de opción que se acercase sobre su portería. La única muestra de peligro del Lealtad llegó tras un centro cerrado de Zucu, que desbarató con firmeza el meta rojiblanco antes de irse camino de los vestuarios.

En la reanudación, el Lealtad creyó más en sus opciones y dio un paso adelante a pesar de que Garci pudo tener la sentencia en sus dominios, pero cruzó en exceso su disparo desde dentro del área. Tras unos compases de imprecisión, los "negrillos" encontraron más mordiente tras el cambio de Medori por Obaya.

La banda izquierda del Lealtad fue su vía de acceso directo hacia la meta gijonesa. Primero con un centro de Jorge que Zucu, en buena posición, remató con poca creencia y, segundos después, otro centro, esta vez desde la derecha, supuso el gol del empate. Caique mandó el balón al segundo palo, Pelayo Pedrayes lo cabeceó al centro y Robert mandó el balón a la red, haciendo justicia a la insistencia del Lealtad.

José Alberto López metió todo su arsenal con la entrada de Pelayo Morilla, Bertín y Gorka Santamaría, pero no obtuvo el resultado esperado. No en vano, en el tiempo de descuento, Robert se escapó hacia la meta rojiblanca, gastando su último gramo de energía, al igual que Espeso, que se lanzó a la desesperada para salvar la derrota. Todo se decidiría en la tanda de penaltis.

El Sporting B comenzó con mal pie. El disparo de Santamaría lo detuvo con los pies Javi Porrón. Damián lanzó con firmeza para adelantar al Lealtad y Pelayo Morilla eligió el mismo palo para engañar al guardameta del Lealtad. Jorge respiró al ver que su balón se colaba en la meta gijonesa, a pesar de que Javi Benítez tocó el balón con sus pies. Una situación idéntica a la vivida por Villalón. Caique dio una clase magistral de lanzar un penalti, la cual no pudo replicar Chiki, que volvió a encontrarse con Javi Porrón. El Lealtad tenía su primera opción de conquistar la Copa por medio de Pelayo Pedrayes, pero Javi Benítez mantuvo la tensión con su parada y Bertín se la añadió con su gol. Toda la responsabilidad recayó en Medori. El venezolano no erró y dio el título de la Copa Federación al Lealtad por 4-3 en los penaltis.