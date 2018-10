Hernán tira de fondo de armario en el Langreo

Hernán Pérez no se ha cansado de repetir a lo largo de lo que va de competición que la fuerza de su equipo radicaba en el grupo. El técnico del Unión Popular de Langreo ha recalcado su total confianza en los veintidós miembros de su plantilla y lo ha demostrado. La totalidad de jugadores del plantel azulgrana ha participado en los diez encuentros de competición oficial que han disputado, y además todos han sido titulares en alguna ocasión.

En la goleada del pasado domingo ante la Cultural de Durango por 4-1 hubo dos sorpresas en el once titular que presentó el Langreo. Estas no eran otras que la presencia en el once de Adrián Torre en la meta langreana y la del central Álvaro Cuello. El meta y el zaguero eran los dos únicos jugadores de la plantilla azulgrana que aún no se habían estrenado desde el inicio esta temporada en Liga; en Copa el portero ya lo había sido, confirmando la apuesta de Hernán por el fondo de armario.

El Langreo está realizando un notable inicio de campaña situándose con seis puntos de ventaja sobre las plazas de descenso y cuatro sobre la de promoción. Los azulgranas han jugado nueve encuentros de Liga más la eliminatoria de Copa del Rey ante el Logroñés. En estos diez encuentros sólo ha habido dos jugadores que han disputado los 900 minutos. Estos son Zubiri y Alain. Dos pilares defensivos básicos para Hernán, lo mismo que Omar Sampedro, que ha participado en los diez pero sólo fue de la partida en cinco. Tras estos tres están cinco jugadores que sólo se han perdido un duelo. Estos son el lateral zurdo Dani López, quien además ha sido titular en los nueve, y le siguen Cristian, Riki y Javi Sánchez con siete titularidades.

Hernán ha tirado de fondo de armario en este primer tramo de competición y el domingo en Lasesarre, a las cinco de la tarde, tendrán que ingeniárselas para formar un equipo que trate de sorprender al potente Barakaldo.

Un rival en alza

Precisamente, los azulgranas visitarán a uno de los mejores equipos del grupo. El Barakaldo es junto al Racing de Santander el colíder del grupo. El conjunto que entrena el ex jugador del Athletic de Bilbao Aitor Larrazábal encabeza la clasificación con los mismos 20 puntos que los de Iván Ania tras vivir el pasado curso una temporada más que complicada. Esta campaña han logrado adquirir regularidad y sólo han perdido uno de los nueves duelos que han disputado. Este fue por 0-1 en Lasesarre contra el Racing y las dos últimas jornadas han sellado sendos triunfos.