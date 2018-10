Liberbank se une al Telecable Gijón por dos temporadas

El Solimar Gijón, que esta temporada compite con el patrocinio de Telecable, cuenta desde ayer con el apoyo de Liberbank en un convenio que estará vigente durante dos temporadas, según desveló ayer la representante de la entidad bancaria, Ana Echenique, en el transcurso de la firma del mismo.

Los primeros equipos masculino y femenino lucirán la publicidad en la trasera de sus camisetas, lo que ya hicieron en la jornada inicial del pasado fin de semana. El presidente del club, José Luis Souto, agradeció que "las grandes empresas empiecen a involucrarse en el apoyo a los deportes minoritarios y femeninos", y señaló que "beneficia económicamente al club, pero también es un acicate para la directiva ya que no estamos acostumbrados a tratar con grandes empresas".

Souto trabaja "con esperanza" en la búsqueda del dinero necesario, alrededor de 20.000 euros, para que su equipo dispute a mediados del mes e diciembre la Copa Intercontinental que tendrá lugar en Argentina. La búsqueda del dinero se centra "en lograr muchos pocos", según manifestó el presidente, ya que considera más complicado encontrar un patrocinador que asuma la totalidad del gasto. "El principal problema es la falta de tiempo para conseguir el dinero", reconoce. "Asturias no se puede permitir el lujo de no participar en esta competición, no pude desperdiciar esta oportunidad", indicó José Luis Souto, que rechaza ir en condiciones precarias: "También podíamos ir con solo seis jugadoras, saldría más barato, pero no sería justo. Si se va lo hará el equipo al completo".