La tangana de L´Entregu-Caudal acaba con 19 partidos de sanción

Los incidentes del derbi intercomarcal de Tercera División de fútbol del pasado domingo entre L'Entregu y el Caudal ya tienen consecuencias. El Comité de Competición, que había abierto un expediente sobre los mismos, emitió ayer su fallo. Las sanciones para ambos clubes ascienden a un total de 19 encuentros.

El juez único, Galo Sánchez de la Viña Gallo, decidió imponer un castigo de 4 encuentros de sanción al jugador caudalista Virgil, además de otros tantos al entrenador entreguín, Marcos Suárez, y los mismos al preparador físico caudalista, Alberto Caveda. Además, el delegado de los entreguinos, Javier Fermín García García, estará cuatro semanas sin poder ejercer como tal. El que menos castigo ha tenido por parte de Competición ha sido el entrenador mierense, Chuchi Collado, quien deberá ver los próximos tres encuentros de su equipo desde la grada. El juez único del Comité de Competición se tomó dos días para emitir el fallo. La resolución del acta del encuentro fue emitida el pasado martes. Hubo tiempo para estudiar tanto el acta del encuentro como las alegaciones presentadas por el Caudal. El equipo mierense envió un recurso en el que aportaba tres vídeos en los que trataba de exculpar, sobre todo, al central Virgil. Sánchez de la Viña ha emitido un fallo contundente que no deja contentos a ninguno.

Por la parte mierense su presidente, Roberto Ardura, se mostraba disgustado "pues no creemos que sean justas", pero a la vez resaltó que "no nos queda otra que acatarlas y tratar de que no vuelvan a suceder cosas de este tipo pues no son buenas para nadie". En el bando entreguín, el técnico Marcos Suárez confesaba que "me parece totalmente injusto pues yo no comencé nada. Pero lo que queremos ahora es pensar en el siguiente partido, que tenemos un derbi apasionante ante el San Martín, y olvidar esto".

Estas sanciones llegaron derivadas de una tangana al final de un partido que acabó con triunfo caudalista por 0-1. En estos incidentes el colegiado Diego Menéndez Riestra expulsó a los dos entrenadores, al preparador físico blanquinegro y al delegado entreguín, además del jugador caudalista Virgil. Precisamente en el seno del cuadro mierense lo que más daño hace es la sanción del central francés. Menéndez Riestra expuso en el acta que expulsó con tarjeta roja directa al blanquinegro Virgil por una agresión que el cuadro mierense dice que no existió.