Duelo de campeones

Natasha Lee jugará hoy (18.00 horas) en la que fue su cancha durante nueve temporadas, la del Voltregá, pero lo hará defendiendo los colores del Telecable Gijón y no los del equipo catalán en el partido de la OK Liga femenina de hockey sobre patines. "Aunque con el paso de los años aprendes a afrontar cada partido sin que te influyan los sentimientos, también es cierto que me costará un poco, algo de nervios tendré", reconoce la gijonesa.

El partido es una de las citas culminantes cada temporada, y en esta ocasión no será de otra manera. Para las catalanas será su primer partido de Liga, ya que aplazaron el de la jornada inaugural, mientras que las gijonesas lo afrontarán con muy pocos entrenamientos del equipo al completo debido a la ausencia durante prácticamente toda la pretemporada de sus tres internacionales. Curiosamente, el Voltregá, por primera vez en muchos años, no tenía ninguna jugadora en la selección por lo que llega a este encuentro mucho mejor preparado.

El Voltregá, no obstante, ha sufrido bastantes cambios porque, además de la marcha de Natasha Lee, lo hicieron Aina Lafón, Joana Comas, Aina Arxé, y también hubo cambio de entrenador con la llegada de Josep María Rovira en lugar de Alberto Borregán. "Salimos cuatro jugadoras, pero las que quedaron son campeonas de todo", advierte Natasha, que augura un partido complicado. En la plantilla catalana siguen Berta Tarrida, Motxa Barceló, Anna Romero, Teresa Bernadas o Adriana Gutiérrez, todas ellas internacionales. Entre las que llegaron se encuentran María Anglada y Esther Visos, procedentes del equipo filial que la pasada temporada entrenaba Natasha Lee. Con la gijonesa al frente este equipo se ganó el ascenso a la OK Liga, pero al ser un filial no podrá jugar en la máxima categoría. Lo que muestra que cuenta con jugadoras de un gran nivel. "Supongo que tendrán ganas de enfrentarse y poder ganar a la que fue su entrenadora", comenta Natasha.

Fernando Sierra cuenta con la baja de la portera Txiki Morera, que aún no se ha recuperado de la lesión sufrida en la gira portuguesa.