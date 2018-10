El Telecable Gijón visita al Voltregà, exequipo de Natasha Lee

La internacional asturiana del Telecable Gijón Natasha Lee jugará hoy (18.00 horas) en la que fue su cancha durante nueve temporadas, la del Voltregà, en partido de OK Liga femenina. "Me costará un poco, algo de nervios tendré", aseguró Lee ante una de las citas culminantes de la temporada, entre dos de los candidatos al título. El entrenador del equipo gijonés, Fernando Sierra, tiene la baja de la portera Txiki Morera, que sufrió una lesión en la gira portuguesa. Para el Voltregà será el primer partido de Liga, ya que aplazó el de la jornada inaugural frente al otro equipo asturiano de la OK Liga, el Cuencas Mineras, que por lo tanto se estrena esta noche, a las 9, en la categoría, visitando al Bigues i Riells.