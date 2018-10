Amargo primer cumpleaños de la peña "El Fortín"

La peña "El Fortín" no pudo celebrar con una victoria su primer cumpleaños. La peña de aficionados del Oviedo Baloncesto esperaba que la primera de la temporada en Pumarín llegara frente al Melilla coincidiendo con que se cumple un año desde su fundación. No pudo ser. Aún así, los miembros de "El Fortín" no se cansaron de animar durante los 40 minutos y despidieron a su equipo con una sonora ovación.

Otra ovación le dedicaron a Felipe dos Anjos, exjugador del Oviedo, ahora en el Melilla. El brasileño dejó huella durante la temporada que estuvo en el equipo asturiano y ayer recibió el cariño de un público, que le recibió ente aplausos.