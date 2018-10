Raúl Álvarez Bengoa y Susana Celorio vencen al frío y la lluvia

Cruzar la línea de meta de la Sanitas Marca Running de Gijón era ya un motivo de satisfacción para cada atleta que participó en la prueba. No por la distancia, de diez kilómetros del recorrido, pero sí por la dureza con la que se tuvieron que encontrar a nivel climatológico. La lluvia y, principalmente, el frío complicó la participación de la carrera, que finalizaron un total de 866 atletas que se atrevieron a combatir ante sí mismos y ante las inclemencias.

Los vencedores absolutos fueron Raúl Álvarez Bengoa (32.16 minutos) y Susana Celorio (36.12 minutos), que ni siquiera podían articular palabra a su llegada. Fueron los más rápidos, pero no huyeron del frío, la lluvia y el viento que, principalmente, se dejó notar con fuerza en el muro de San Lorenzo, dejando a los partcipantes desencajados al cruzar la línea de meta.

El atleta del Gijón Atletismo y vencedor de la prueba realizó la carrera prácticamente en solitario desde el pistoletazo de salida y argumentó que "con el tiempo que hacía no fui muy fuerte en cuanto a ritmo porque era muy difícil, me prestaba ganar en Gijón porque aquí hice mi primer 10.000 hace cuatro años y ahora lo pude ganar", afirmaba. Mientras tanto, reconocía que "tengo la cara helada, me cuesta incluso hablar y que se me entienda". Tras el ganador, cruzaron la línea de meta Hugo García y Alberto Suárez Laso. El atleta paralímpico fue uno de los rostros destacados de la prueba.

En la categoría femenina, el triunfo recayó en Susana Celorio, que dominó la prueba con autoridad, La atleta del Bathco, con los que se estrenaba en esta competición, se impuso en un recorrido que consideró "perfecto" pero en el que "hizo mucho frío, por suerte cogí un buen ritmo hasta la meta". La cruzó en solitario por delante de la avilesina Alba García y de la ovetense Carla Fernández. En el resto de categorías se impusieron los siguientes nombres: Susana Celorio y Alberto Suárez Laso (Veteranos A), Rocío Ríos y Julio César Álvarez (Veteranos B), María de Heredia y Roger Farrington (Veteranos C), Raúl Álvarez Bengoa y Alba García (Séniors).