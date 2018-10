Los favoritos se destapan

Solo han hecho falta cien minutos de juego o, lo que es lo mismo, dos partidos de la OK Liga femenina, para dilucidar quiénes serán los máximos rivales del Telecable Gijón en la lucha por el título. El extraordinario triunfo del equipo de Fernando Sierra en la pista de Voltregà por 2-6 (nunca han logrado ganar con esa renta a las catalanas en su feudo), les ha situado en un lugar privilegiado.

Las gijonesas ya miran de reojo a qué rivales se presentan como los más poderosos. En esa línea, el técnico destaca que "Manlleu, Palau y Voltregà creo que son los que van a estar arriba". Para Sierra, el adversario a tener en cuenta puede ser Palau, del cual considera que "tiene un buen bloque, ha fichado bien y ha asentado a jugadoras en la selección".

Los números, por otra parte, señalan a Manlleu, donde militan las ex del equipo gijonés María Díez y Anna Casarramona, que se han disparado con dos grandes goleadas en su inicio, marcando 28 goles. "Consiguieron dos buenos resultados, me sorprendió la goleada ante Cerdanyola", afirma Sierra. Pero lo primordial para el técnico y la plantilla del Telecable es mirar hacia su trabajo y, en este inicio, las sensaciones no pueden ser más favorables.

Tras el triunfo inaugural ante Girona (5-1) llegó la solvente victoria ante Voltregà (2-6). "Nunca esperas lograr un resultado tan holgado en una pista tan complicada donde va a costar sacar los tres puntos, nos reafirma y nos refuerza en las ideas de juego, es un arranque muy positivo", detalla el entrenador del Telecable.

Sin las internacionales

Sierra no podrá contar a partir de hoy con la participación de Sara González, Marta Piquero y Natasha Lee, que se concentrarán con la selección española de cara a disputar el jueves (16 horas, Mealhada) el 1.45 minutos que le resta al Portugal-España y en el que el equipo nacional se encuentra a las puertas del título europeo. El partido fue suspendido por el huracán Leslie y las españolas vencían por 2-3.