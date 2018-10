Meré explota su gen alemán

"Ya fui a Alemania siendo algo cabeza cuadrada, pero ahora un poco más". Un año después de su llegar al Colonia, Jorge Meré se encuentra a gusto en el equipo y en la ciudad, para lo que le favoreció su carácter: "Siempre me gustó ser serio en el trabajo y aquí lo son mucho". Por eso, pese a enlazar dos descensos consecutivos, Jorge Meré Pérez (Oviedo, 17 de abril de 1997) cree que ha encarrilado su carrera deportiva y espera ayudar a devolver a su equipo a la Bundesliga 1. A más largo plazo aspira a jugar con la selección española absoluta, pero de momento se conforma con cumplir su ciclo en la sub-21.

Jorge Meré llegó a Colonia con 20 años recién cumplidos y sin más experiencia profesional que dos temporadas en el Sporting. "Al principio me costó sobre todo por el idioma. Me defendía en inglés, pero no era fácil integrarse en los entrenamientos. Fue importante que me arropasen los compañeros y el cuerpo técnico. También me ayudó el colombiano Jhon Córdoba, que había jugado en el Espanyol"

En cualquier caso, un cambio radical para Mére: "Al Sporting siempre lo sentí como una familia, con gente de la casa, a la que conocía de las categorías inferiores". También en lo estrictamente futbolístico: "Al principio me sentí un poco raro por el estilo de juego alemán. Básicamente, la diferenca tiene que ver con el aspecto físico: "En España estaba acostumbrado a tener el balón, a pausar el juego, a tener más tranquilidad. En Alemania el fútbol es más directo, más físico, los choques tienen más complejidad. Quería probarlo y ver lo que podía conseguir. Estoy contento porque es un fútbol interesante y me divierto jugando".

En España, Meré se había medido con delanteros "habilidososy rápidos. Aquí casi todos son más altos que yo. Por eso hay que ir al choque al cien por ciento". Le costó entrar en el equipo, pero lo consiguió: "Antes de Navidad, el entrenador me puso a jugar de continuo. Sentí alivio, aunque lo colectivo no fue como esperaba", hasta el punto de que se consumó el descenso: "Nadie esperaba lo que pasó porque estábamos jugando la Liga Europa. Pero ningún equipo se puede relajar. Me acuerdo uando el Atlético bajó a Segunda. El Colonia también es un histórico, que suele estar por la mitad de la tabla de Primera División".

Aunque en todos los sitios duele un descenso, Meré pudo apreciar las diferencias en las reacciones: "Se lleva un poco mejor aquí. La gente nunca dejó de apoyar al equipo. Se te pasan muchas cosas por la cabeza. Era mi segundo descenso consecutivo y llegas a pensar si es por culpa tuya. Me ayudó que el club siempre me diese su apoyo. Por eso decidí quedarme. También por el proyecto que se hizo para volver a Primera".

Como ejemplo, la continuidad de un internacional como Jonas Hector, algo inimaginable en España. "Vendieron dos o tres jugadores, pero el grueso de la plantilla se quedó y lo de Hector fue muy importante". Los resultados ya se ven porque después de once jornadas el Colonia es líder, igualado con otro histórico, el Hamburgo. "El lunes jugamos en su campo y seguro que saltan chispas. Es de los partidos que presta jugar", dice el asturiano.

En Segunda, incluso los lunes, se sigue llenando el RheinEnergieStadion de Colonia, con capacidad para 50.000 espectadores. Según Meré, el Colonia es una rareza en la Bundesliga 2, donde abundan los equipos que apuestan por el fútbol directo. "Nuestra filosofía es elaborar desde atrás y tener el balón todo el rato, un estilo con el que me siento muy cómodo".

Desde la distancia, Jorge Meré no se olvida de su pasado: "Lo primero que hice fue contratar el canal de televisión para ver los partidos de Primera División y los del Sporting". Desde Colonia quiere apoyar a su exequipo en este momento difícil, aunque admite que no tiene muchos datos para opinar: "Solo conozco a los chavales que subieron del B. Antes el equipo era una familia y conocías perfectamente a tus compañeros". Sí disfruta con el Alavés de Abelardo, "al que siempre le tendré un cariño especial. Gracias a él estoy aquí".

Pese a los cambios que otro técnico asturiano, Luis Enrique, está introduciendo en la selección, Meré no ve cerca su llegada a la absloluta: "Son etapas que hay que ir quemando y de momento toca apretar para ir a la sub-21. Miro las convocatorias para saber quien va, pero sé que no es mi momento". Y eso que en 2016, Del Bosque le incluyó en una convocatoria de jóvenes previa a la Eurocopa: "Me quedé con las ganas de debutar, pero siempre recordaré que compartí vestuario con los mejores del mundo".