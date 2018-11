"Away" Ñíguez

Aarón Ñíguez Esclápez, el del medio de los Ñíguez, alcanza el nivel "experto" en redes sociales. A este humilde plumilla estas cosas se le escapan, pero para eso tengo a mis soplones, siempre al quite. Por lo visto, sus últimas publicaciones están provcando unas risas por allí adentro. Esta misma semana, en mitad de su lesión y en pleno chaparrón ultra (#yosoySymmachiarii), al del medio de los Ñíguez no se le ocurrió otra cosa que subir una foto con un monopatín acompañado de la leyenda "Away of life", que significa, según mis conocimientos de inglés de CCC, "fuera de la vida". Quizás se confundió el bueno de Aarón con "A way of life" ("Una forma de vida") o puede que sea una estrategia en redes sociales que ha pasado inadvertida: "Que hablen de uno aunque sea para mal", versión digital. En todo caso, haría bien Aarón en tener cuidado con los patinetes, vehículos indomables y traicioneros. No vaya a llevarse un buen susto como el que tuvo hace unos meses en Salinas. "Take it easy", Aarón, "take it easy".