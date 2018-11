El Caudal, con muchas dudas para la histórica visita al Madalena

El empate del pasado domingo en el Hermanos Antuña ante el Llanera no fue lo peor del partido del Caudal. Chuchi Collado se vio obligado a sustituir a Alex Blanco, Prosi y Keko por lesión y se unen en la enfermería mierense a Borja Navarro, Jandrín y Annunziata a los que se suma el sancionado Virgil dejando al técnico casi con los justos para la histórica visita al Madalena Morcín.

En el calentamiento del duelo Álex Blanco sintió un "pinchazo" lo que obligó a que Jaime Serrano entrara en el once antes de iniciarse el juego. En el minuto 41 Keko, con una lesión muscular, tuvo que ser sustituido por Mendi y en la segunda parte el turno le tocó a un "cargado" Prosi por quien entró Kike Fanjul. El que peor parte se ha llevado es Keko quien padece una micro rotura fibrilar por la que estará de baja de una a dos semanas mientras que el estado físico de los otros dos no reviste gravedad, pero son duda para el duelo del domingo.

Los que no podrán jugar en Morcín serán Xavi Annunziata y Jandrín. El canario sufrió en el entrenamiento del pasado viernes una rotura fibrilar y ya no jugó ante el Llanera. Se espera que esté a punto para dentro de una semana. Por su parte, el de Lugones lleva ausente las tres últimas jornadas tras padecer otra rotura de fibras y se espera que esté a punto en una semana. El caso de Borja Navarro es distinto. El gijonés arrastra desde hace semanas una lesión muscular de la que no acaba de recuperarse al cien por ciento pero, pese a no jugar ante el Llanera, no está descartado para Morcín.

Al margen de este "panorama" en el seno del plantel caudalista hay dos motivos para estar de enhorabuena. Jaime Serrano yo se ha recuperado de una complicada lesión y el pasado domingo pudo debutar con la camiseta blanquinegra tras fichar este verano procedente del Tuilla. Además Mendi tras ser baja tres semanas volvió al equipo ante el Llanera.