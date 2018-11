Pelayo Novo: "El fútbol queda en un segundo plano, quiero superarme y vivir"

Pelayo Novo cumple hoy 28 años. Un cumpleaños distinto para el futbolista ovetense, que se recupera poco a poco del brutal accidente que sufrió en marzo en Huesca, cuando se cayó en el hotel de concentración de su ex equipo, el Albacete. Pelayo, un tipo muy querido en Asturias y particularmente en Oviedo, abandonó anteayer el Hospital de Parapléjicos de Toledo, a donde llegó en mayo procedente de Zaragoza con fracturas por muchas partes del cuerpo. Pela recibió el alta y se fue del hospital, de pie, en muletas, sonriente y lleno de vitalidad, un paso más en un proceso lento que le abre las puertas de una nueva vida. Ahora seguirá en Toledo unas semanas, para continuar con la recuperación, pero su idea es instalarse en Oviedo. Ayer, el canterano azul concedió una entrevista a EFE y explicó sus sensaciones.

- ¿Cómo está?

-Estoy mejor, sobre todo desde que entré por las puertas de este hospital (El Hospital de Parapléjicos de Toledo). La evolución ha sido grande, porque cuando entré apenas me podía pasar de la cama a la silla. Necesitaba ayuda de los celadores. Pero, por suerte, a día de hoy me desplazo con dos bastones, puedo caminar ayudado por ellos y puedo hacer una vida independiente, porque no necesito de la ayuda de otra persona para pasarme a la silla y para las necesidades de la vida diaria".

- ¿Podrá andar sin bastones?

-Aquí cada lesión medular es diferente y cada caso es un mundo. Es cierto que el cuerpo cuanto más recupera es en los primeros meses, entre cuatro y seis meses, pero con mi tipo de lesión, que es de la lumbar 3 hacia abajo, el tiempo de mejora puede aumentar, aunque cuanto más pronto sea es mejor. Entonces, no descarto nada. Voy a continuar mi rehabilitación haya donde esté y no me pongo limites para hasta dónde puedo llegar. También sé que tengo que aceptar y aceptaré las lesiones que tengo y conviviré con ellas y aceptaré hasta dónde pueda llegar.

- ¿Qué pasó el 31 de marzo con aquella caída en Huesca?

-Yo creo que el cuerpo humano es inteligente y la memoria, selectiva. Yo no recuerdo nada de aquella mañana. El golpe fue tan fuerte y la caída desde tanta altura y tan grande que quedé inconsciente en el momento y sólo recuerdo cuando desperté ya en el hospital en Zaragoza. Y me centro a partir de ahí, de lo que viene desde ahí en adelante. Para mí, volví a nacer en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza. Mi vida empezó de cero desde ahí. ¿Volví a nacer? Mi madre no tuvo parto, pero sé que sufrió también. Y además de ella, sé que mi familia, en la que incluyo también a mi pareja Iciar, y mis amigos sufrieron mucho.

- ¿Cuánta importancia ha tenido su familia en estos siete meses de recuperación?

- Muchísima, porque hay momentos en los que, lógicamente, tienes bajos después de un golpe duro y me apoyaron ellos. Mis padres, mi hermana, mi novia, compañeros del fútbol que han venido aquí a verme, compañeros que no son del fútbol. Quiero hacer mención especial a mi padre. Él respondió a mi ilusión por jugar al fútbol llevándome a todos los campos desde pequeño y ahora le agradezco muchas cosas bonitas que he vivido con este deporte gracias a su esfuerzo.

- ¿Cómo se asume todo? ¿Fueron duras las primeras horas, los primeros días?

-Esos primeros momentos es como cuando un portero tiene un error y dice "tierra, trágame". Pero lo que viví ya está pasado. Me centro en lo que tengo que vivir de ahora en adelante, que estoy seguro de que voy a encontrar cosas que me ilusionen.

- Recibió mucho apoyo. ¿Cuándo se da cuenta?

-Pasé varias fases en el hospital. La primera fue de qué hago aquí. Me desperté y no sabía dónde estaba. Luego pasé una fase en la que sufrí. Una fase de sufrimiento porque no podía mover las piernas y ver que sí podía mover de cintura para arriba, pero lo de las piernas me hizo sufrir bastante. Y luego ya, cuando me pasaron a planta, ya entré en una fase de superación. La gente que me venía a ver y sobre todo los que estaban cerca de mí no se merecían verme así, con todo lo que habían sufrido. Y por ellos y sobre todo por mí, quiero superarme, porque quiero vivir. Quiero vivir y estuve a punto de no contarlo. Los médicos al principio dijeron que mi vida corría peligro, que me iba a quedar parapléjico y por suerte a día de hoy me muevo con dos bastones. Todo se pintaba muy negro. Entonces, me centro en esa superación de que puedo vivir y que lo estoy pudiendo contar. Hubo momentos que me dieron mucha fuerza. En los comercios ponían "Fuerza Pelayo" gente que yo ni conocía. En Albacete, en Oviedo, en Elche... En muchos sitios. Los agradezco con toda mi alma (...). También hubo dos claves que me dieron mucha fuerza. Fueron mi pareja Iciar y José Ángel, un excompañero que tuve. Se dedicaron a hacer vídeos o pidieron a compañeros que me grabaran vídeos (...) Ahora tengo otro partido, que es el de vivir lo que me queda. Lo voy a jugar y espero que ganar. Sé que están las opciones también de perder o que se pueda empatar, pero lo que no voy a dejar es de pelear y luchar. Quiero agradecer a los medios y a toda la gente que se preocupó por mí. A pesar de que dejo de ser futbolista, de que dejo de ser el 'Pelayo futbolista', ahora pues paso a un segundo plano y ya no estaré en las primeras noticias. Y no pretendo estarlo. No sé si en el futuro, ojalá, me dedique a alguna actividad que pueda hablar sobre ella, pero ahora mi pensamiento está en recuperarme, seguir mi rehabilitación, formarme y dejar la puerta abierta para el futuro; dejar puertas abiertas, porque no descarto nada, y lo que quiero ahora es rehabilitarme, formarme e incluso quién sabe si podré estar dentro de un organigrama dentro del fútbol.

- En el hospital de Zaragoza recibió la visita de su sobrino de dos años. ¿Cómo fue?

-Verle me dio mucho ánimo. Tiene dos años ahora y le extrañó cuando me vio en silla. Pero ahora... El otro día me cogía de la muleta y me iba ayudando a ir con la muleta. Cada vez que ve a una persona en silla de ruedas, dice "Paio (Pelayo) silla", entonces es como que le da normalidad a la situación.

- ¿Cómo ha sido su rutina en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo?

-Te enseñan que hay vida después de esto, que hay que continuar mirando al frente. Aquí desde primera hora de la mañana ya tienes actividades, ya sea con el fisio, con el que tienes más o menos una hora de trabajo. Luego hago una sesión de electroterapia y luego me paro una hora para hacer cosas que tenga que hacer, para comer algo, pero después vuelvo al gimnasio para acabar más o menos hasta las dos. Y eso es gracias a mi fisio, Fernando, que me pone ejercicios y yo por mi cuenta los hago, además de todo lo que hago con él. En mi vida diaria aquí, mi pareja Iciar ha sido muy importante. Ella me impulsó a hacer trabajo de piscina. Animo a la gente que haga deporte porque para mí ha sido muy terapéutico. El deporte que hago es el tenis en silla.

- ¿Qué siente al salir del hospital tras siete meses de recuperación?

-Tengo sentimientos encontrados. Quiero irme para afrontar la vida que tendré y lo que me deparará el futuro. Lo quiero afrontar, sé que va a costar, pero lo voy a afrontar y lo voy a superar.

- ¿Cuáles son sus planes de futuro?

-Para mí, es vivir, porque hay que disfrutar. Vivir es disfrutar de los momentos y de la compañía que se tiene alrededor. Y luego sí tengo planes, pero quiero disfrutar. Voy a continuar la rehabilitación, teniendo también una rutina, hacer deporte, ya sea para entretenerme, divertirme jugando al tenis, también puedo ir a la playa... Tengo esas ideas en la cabeza. Luego veremos. Y también me formaré y veré de lo que me puedo emplear en un futuro. El tema empresarial es algo que tengo ahí y veremos lo que depara el futuro.

- ¿Cómo definiría con pocas palabras estos siete meses?

-"Ahí (en el hospital de Parapléjicos de Toledo) hay una frase en aquel mural. "Nunca supe lo que era ser fuerte hasta que ser fuerte era la única opción que me quedaba". Y es verdad. Aquí la gente tiene que ser fuerte, aunque tengamos nuestros momentos duros, que los hay, que hay cosas difíciles de asimilar, pero al final te rehaces. Hay que seguir.

- ¿En qué cambia su visión de la vida todo lo que ha pasado?

-Cambia que hay que valorar la vida porque en cualquier momento te puede cambiar. En la vida siempre habrá momentos para disfrutarlos y se puede uno centrar en las cosas buenas. Eso es lo que cambia para mí. Pensar que la vida hay que valorarla y siempre te irá ofreciendo caminos que puedes elegir, que hay cosas positivas y bonitas que vivir.