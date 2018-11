El Alonso de los mandos

No logran altas gratificaciones económicas por sus logros y, ni siquiera, en su caso, es profesional, pero su nombre se ha situado a nivel mundial. El gijonés Eduardo Escandón ha finalizo en el tercer escalón del podio en el Campeonato del Mundo de coches radiocontrol 1/10 que se disputó el pasado fin de semana en Miami. Un hecho histórico a nivel nacional en esta categoría. "Es el sumun, una sensación brutal, ha sido la mejor carrera de mi vida", indica a su llegada a Gijón. No es Fernando Alonso, pero su deseo es que "la gente se inicie en este mundillo y pueda ayudarles con consejos, es una práctica que tiene un ambiente sano, si das un golpe no te haces daño y puedes compartirlo con amigos o familia".

Tiene 28 y su padre le inició en ello. Como cualquier niño, cogió por primera vez el mando para dirigir un coche de radiocontrol que le regalaron por Navidad. Consumió sus primeros litros de gasolina en el parking de El Molinón hasta que comenzó a entrenar sus cualidades en el circuito del Polígono Industrial Mora-Garay, en Tremañes, del que su padre, fue presidente junto al club automovilístico Gijón RC. Desde entonces, su palmarés ya cuenta con dos títulos de campeón de España (2013 y 2014), un segundo puesto en el Campeonato de Europa (2017) y, ahora, su mayor logro. Es semiprofesional ya que cuenta con una tienda de personalización en Gijón, pero su hobby comenzó a crecer y ahora es respaldado por Cotén escudería (Lugo) y por la marca de coches alemana Shephert, que le han respaldado para competir en la cita mundialista. Si no, admite, "sería imposible".

Fue con la intención de "entrar en semifinales" y entró por dos décimas en la final. Estaba entre los diez elegidos y era el momento de buscar el máximo rendimiento a su coche, que alcanza los 114 kilómetros por hora. Compitió con "entre 25 y 30 pilotos profesionales" y afirmó con rotundidad que "para mí, estar en la final era un premio". A ella acudió reparando a marchas forzadas la parte trasera de su coche, que había sufrido un golpe en las semifinales. Participó sin ningún tipo de presión. Disfrutó entre la tensión que se vive en una hora de carrera en la que el mínimo fallo está tremendamente penalizado. Hace de piloto, de mecánico y de ingeniero para poner el set-up de su coche a su gusto. En Miami le salió perfecto. "Había que rodar constante, salió todo bien, en boxes no hubo ningún error, el motor fue un reloj, el coche no dio ningún problema de fiabilidad y cuando se junta todo hay que intentar aprovecharlo", explicó. Y lo aprovechó con un logro histórico.

Llevó a su coche Shephert Velox V10, con el motor italiano Novarossi y con productos asturianos como los utilizados en los rodamientos y aceites a cargo de Elite RC, a cruzar la línea de meta por detrás del japonés Naoto Matsukura y el británico Kyle Branson. Un logro que sube su motivación. Ahora, apunta a su próximo objetivo. "Tenemos las Euro Nitro Series, que son cuatro carreras por Europa, es un desafío ir rápido en cuatro circuitos distintos en un mismo año, sería la guinda del pastel", afirma el que ya es por méritos propios historia nacional en el mundo de los coches radiocontrol.