España ratifica con un cuarto gol su título europeo

La selección española de hockey sobre patines de la que forman parte las asturianas Natasha Lee, Sara Lolo y Marta González, logró ayer su quinto Campeonato de Europa consecutivo. Ayer se disputó el minuto y 45 segundos pendientes del partido ante Portugal que tuvo que ser suspendido por los desperfectos causados por el huracán "Leslie" en el pabellón de Mealhada donde se jugó el campeonato. En aquel momento España ganaba por 2-3 y además le valía el empate, pero no se conformó con eso sino que ayer las jugadoras salieron dispuestas a ratificar la superioridad que habían demostrado a lo largo de toda la competición e incluso marcaron un cuarto gol. Lo transformó Anna Casarramona de falta directa, falta que las portuguesas cometieron sobre Sara Lolo y que la catalana no desperdició para sentenciar definitivamente el partido, 2-4.

Diecinueve días después de iniciarse el partido, la capitana, Natasha Lee, pudo levantar la copa. Este campeonato de Europa no pasará a la historia por su buena organización. Como ejemplo, ayer sólo pitó un árbitro, el francés Julien Thibaud, ya que el otro, el italiano Massimiliano Carmazzi, no acudió por lesión y la federación decidió no sustituirle.