El grupo clama por su derecho a la defensa

La única comunicación recibida por Symmachiarii en este proceso llega por parte del Oviedo. Ni el CSD ni el Comité Antiviolencia ha explicado a los aficionados las razones de la decisión. En este panorama, el primer paso del grupo será el de elaborar un escrito de alegaciones ante el CSD para aclarar los motivos de la persecución.

Pero las alegaciones no son la única vía que podría explorar Symmachiarii. Los representantes legales del grupo estudian acudir a la justicia ordinaria, aunque está por decidir qué tipo de recurso se puede plantear. La primera aproximación al problema podría plantear un problema de Derechos Fundamentales ya que el grupo entiende que se está vulnerando su derecho de defensa: Symmachiarii se encuentra con la imposibilidad de mostrar sus símbolos en el Tartiere sin que haya tenido ocasión de alegar.

En el caso de que Antiviolencia decidiera proponer una multa al Oviedo por permitir la exhibición de simbología de Symmachiarii, el club contaría con la posibilidad de presentar alegaciones.

Antiviolencia es la instancia que propone la multa, pero sería la Delegación de Gobierno la que incoaría el expediente sancionador. En esta fase, el Oviedo tendría dos momentos para presentar alegaciones. En primer lugar, en el acuerdo de iniciación. Una fase en la que la Delegación de Gobierno informaría al club de que se inicia el procedimiento. El Oviedo tendría 15 días para presentar alegaciones. En este momento, se ofrece la posibilidad de acceder al expediente sancionador y la Delegación de Gobierno puede reunir más pruebas. La segunda posibilidad de alegar llega cuando la Delegación de Gobierno hace su propuesta de resolución, donde se hace pública la multa. El Oviedo tendría otros 15 días para presentar alegaciones a dicha resolución.

Si la decisión fuera contraria a los intereses del Oviedo, la entidad puede presentar un recurso de alzada, tiene un mes de plazo para hacerlo, ante el Ministerio del Interior.

Pero las posibilidades de recursos no se agotan aquí. El club podría acudir, una vez agotadas las vías expuestas, a la justicia ordinaria. Tiene dos meses tras la resolución del recurso de alzada para presentar su denuncia en la vía contencioso-administrativa. En el caso de que la cuantía de las sanciones superara los 60.000 euros, el asunto se trataría en la Audiencia Nacional, como ha sucedido en septiembre con el Sevilla. Entonces, la Audiencia Nacional confirmó la multa de 60.001 euros al conjunto hispalense por la exhibición en el Pizjuán de pancartas del grupo Biris. La sentencia argumenta que se trata de un grupo ultra y violento "reconocido así por los registros tanto del CSD como del propio Sevilla, de manera que, no solo quedan prohibidas las pancartas, sino cualquier simbología propagandística de este grupo". Y añade: "Por el hecho de que en otros campos ocurra lo mismo, eso no exime al Sevilla de que ellos tengan que impedirlo en todos los partidos".