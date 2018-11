"Pola", un atleta vitalicio

Rubén Nicieza Rodríguez "Pola" tiene 86 años y es campeón del mundo de duatlón. Nació en San Martín de Anes, parroquia del concejo de Siero, el 7 de diciembre de 1931. Casado, presume de haber juntado a su hijo y a su nieto y aspira a sumar a su bisnieto, que ahora tiene dos años, en una misma carrera. Jubilado desde 1995, tiene el tono de voz robusto y un apretón de manos firme. Será porque está como un roble y solo toma una pastilla para la tensión. Dice que su secreto es comer únicamente lo que él mismo cultiva y recoge en su finca de Balbona (Siero). Y que el mejor entrenamiento posible es segar hierba durante diez horas. ¿Les parece poco? Pues no se piensa retirar hasta que supere a Robert Marchand, un ciclista francés activo a los 107 años.

Rubén Nicieza es un atleta vitalicio. "Empecé a pedalear a los 14 años. Si me dicen que corriera también les habría dicho que estaban locos", dice para añadir la coletilla "¿no es así?". Rubén la repite como un millón de veces mientras enseña una sala de trofeos que pasaría por la de un club de fútbol de tamaño mediano. Las vitrinas son estanterías de un mueble vetusto de su casa, un primero sin ascensor, justo en el mismo edificio del barrio de Bellavista, en Avilés, en el que su nieto y su hijo despachan en el negocio familiar que él inició, la tienda de ciclismo "Garajes Pola".

Aparte de un recopilatorio de los éxitos de 72 años de carrera amontonados en una habitación de su hogar, Rubén tiene montado allí un pequeño gimnasio: "Cuando preparo una competición me entreno todos los días". Ese entrenamiento consiste en pedalear diez minutos en una bicicleta estática con los mismos playeros que va a usar para competir, y corre otros diez en una vieja cinta. Ese ciclo lo repite cuatro veces. "Cuando estoy a tope subo a 15 minutos", indica sin un deje de altanería. "Pola" también hace flexiones y abdominales. Entre las fotos de sus carreras colgadas de la pared y las medallas que le acreditan como campeón de España y del mundo de duatlón tiene incrustados dos relojes de aguja: "Hago 15 minutos de flexiones y abdominales, controlo el tiempo mirando esos relojes. A mi edad tengo que entrenarme duro".

Esa habitación también encierra todo un archivo documental de sus hazañas y tiene dos aparatos comprados en la teletienda, para poder darse masajes en los pies: "No me puedo permitir tener agujetas y perderme una sesión".

Pero el mayor secreto de Rubén Nicieza no está en el fitness sino en la tierra. "Cuando completé la marcha a Covadonga estuve segando durante diez horas. No hay mejor preparación que esa", cuenta como quien sabe que se está tirando un órdago a la grande con cuatro reyes en la manga. El abuelo tiene una finca en Balbona donde planta maíz, patatas, fabes y todo tipo de verduras. También tiene conejos y gallinas y unos cuentos manzanos con los que elabora su propia sidra: "A mí nunca me da la pájara, cuido mucho lo que como, todo tiene que ser natural. La genética importa".

Y a buena fe que lo hace. Cada dos días coge su coche y desde Avilés viaja hasta la finca. Lo que le sobra, que por cierto es mucho, lo congela y lo guarda.

Rubén Nicieza quiere superar a Marchand, que esta semana regresó a competir, con 107 años. No lo tiene nada fácil, porque la diferencia de edad es todavía de 20 años, pero este veterano del deporte amateur no se rinde. "A lo mejor no llego vivo, pero hay que intentarlo", resume este atleta vitalicio.