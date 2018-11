Felipe, una mina en Salomón

En año y medio ha pasado de ser un extraño en Islas Salomón, a héroe nacional. La culpa de todo la tiene la capacidad de Felipe Vega-Arango (Gijón, 22-6-1971) para guiar a las distintas selecciones de fútbol del país a un crecimiento resumido en la primera clasificación para un Mundial en toda su historia, a través del combinado sub-17. Un éxito que le ha llevado a ser objetivo de clubes y federaciones de toda Oceanía y subrayado su labor entre los 300 técnicos que, como él, figuran dentro de un programa de la Liga de Fútbol Profesional para el desarrollo deportivo, social y educativo en distintos puntos del mundo. "Llegué como director técnico y he terminado hasta cocinando y limpiando para mis jugadores", afirma, con orgullo, el gijonés.

"Allí hay un 90% de paro. Mucha gente no dispone de luz ni de agua corriente en sus casas. Verles felices por el fútbol es lo máximo", afirma Felipe. El que fuera entrenador en las categorías inferiores del Sporting disfruta ahora de Gijón sólo por unos días. La semana que viene se va a Madrid para explicar al exfutbolista Fernando Sanz, "mi jefe dentro de la La Liga de Fútbol Profesional", las claves de su éxito en Islas Salomón. Su proyecto continúa, al menos, hasta febrero. En todo caso, los buenos resultados no han pasado desapercibidos, tampoco, ante estamentos como la FIFA.

"Tuve la oportunidad de asistir en Londres a la conferencia que organizó FIFA para el análisis técnico del Mundial de Rusia. Nada más aterrizar, tras tres días de vuelos, me reuní con Boban (director de desarrollo) y Van Basten (director técnico). Fue un gran halago que mostraran interés por los avances que habíamos conseguido", comenta sobre su conversación con los dos responsables federativos y leyendas vivas del fútbol. El crecimiento de Islas Salomón se detalla en otros aspectos como haber conseguido ascender a la selección absoluta del puesto 189 al 144 en el ranking mundial, en apenas unos meses; meter al combinado femenino en su primera final de la fase de clasificación para la Nations Cup (la Eurocopa de Oceanía) o participar en que el país pasara de contar con 2 entrenadores con título (nivel II), a 24. "Me ha tocado hacer de todo: diseñar metodología, entrenar, desarrollar competiciones e incluso crear becas, con el apoyo de La Liga, para que los niños que vengan a la selección tengan sus estudios pagados. Han sido muchas horas de trabajo. Ha merecido la pena", subraya.

La vida a 16.000 kilómetros de casa no ha sido sencilla. Al cambio cultural afrontado por el gijonés se unieron otros aspectos resumidos en que "he llegado a padecer la fiebre amarilla hasta en dos ocasiones. En una de ellas acabé yendo a Australia para que me dieran un antibiótico fuerte que hizo que me recuperase. En Salomón sólo hay un hospital. Está en unas condiciones que... Como dice la gente del país: 'allí sólo se va a morir'".

Felipe se ha ganado a sus jugadores no sólo a través del fútbol. "Les expliqué que para mejorar su recuperación era recomendable comer pasta. Nunca la habían probado. Allí su dieta se basa, principalmente, en arroz y pescado. El primer día no les gustó mucho. El segundo, seguro que por la experiencia de que aquello les venía bien, dejaron el plato limpio", comenta.

"Son gente generosa y agradecida en un país con mucha necesidad. A través de un convenio con FIFA, nos envían material deportivo. A veces, no hay botas para todos. Si un jugador tiene rota la izquierda, otro la derecha y ambos calzan el mismo número, no lo dudes: se repartirán el par nuevo, aunque vayan con calzado de distinto color", asegura. "Tengo jugadores que me piden chanclas, pero no para ellos, sino para que sus madres no vayan descalzas", añade. "A veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos aquí ni de lo mucho que puede hacer el fútbol", concluye.