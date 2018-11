"Es un día histórico para nuestro equipo"

Un día histórico para el Madalena. El equipo morciniego se viste con sus mejores galas para recibir al histórico Caudal. Un encuentro inimaginable en 2007, cuando el club echó a andar en Segunda Regional. El presidente del Madalena, Alberto Díaz, hace balance para este diario de lo que supone el choque que se celebra esta mañana en Morcín y del arranque liguero del club en su estreno en Tercera.

- ¿Cómo afrontan el partido ante el Caudal?

-Es algo histórico. Es la primera vez que vienen aquí a disputar un partido oficial. Lo afrontamos con jmuchas ganas e intentaremos hacer lo posible para ganar; sin pensar que tenemos enfrente a uno de los grandes de la categoría.

- ¿Cómo ve los ánimos en el pueblo?

-Hay muchos comentarios. Ojalá la gente responda y ayude el tiempo. Creo que hay un gran aliciente para que vaya la gente. Además, la gente de Morcín ha tenido simpatías por el Caudal.

- ¿Se esperaban una cita así hace unos años?

-No lo imaginábamos. No nos pasaba por la cabeza. Si se habla de esto hace varios años, nos dirían que estamos locos. tal y como arrancamos este proyecto y lo que sufrimos para llegar a Preferente. Eso era un triunfo para nosotros. Todavía hay gente que no se cree que con los medios que tenemos, estemos en esta categoría.

- ¿Cómo están viviendo la adaptación a la categoría?

-Creo que bien. Hay momentos que falta la experiencia que no se tiene. Hay pocos futbolistas que hayan jugado en Tercera. El resto son chavales jóvenes. No he visto que muchos equipos hayan sido superiores a nosotros. Llegamos bien al área y fallamos en jugadas que otros equipos acierta. Para nosotros, mantenernos es como ganar la Copa de Europa.

- ¿Se nota mucho un club humilde como el suyo con las exigenias de Tercera?

Sí se nota. Te enfrentas a gente que jugó en Segunda y Segunda B. Esa experiencia se nota. Somos el club más humilde de Tercera. Nuestro concejo tiene 2.000 habitantes, Cuando empezamos en Segunda Regional la gente se volcaba mucho, quizás por la novedad. En Preferente tuvimos menos gente que en Segunda Regional, pero ahora estamos contentos.Tenemos alrededor de 200 socios. En la directiva somos cuatro personas y tenemos que trabajar mucho para buscar recursos. Tenemos, además del equipo de Tercera, un juvenil, un cadete, un alevín y equipos de fútbol sala.

- En casa solamente han perdido un partido.

-Tenemos que jugar esa baza y mantener una regularidad en casa puede ser importante. El campo es más pequeño y estamos bien adaptados. Es más difícil para los contrarios. Aunque nos cueste trabajo, pienso que podemos mantenernos. Lo peligroso sería meterse muy abajo en la primera vuelta. Podemos competir al mismo nivel que otros equipos.