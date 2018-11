Un tanque de 100 partidos

Marcos Fernández cumplió la pasada jornada 100 partidos con el Stadium y hoy superará el centenario ante el Titánico de Laviana. "El Tanque", como le apodan sus compañeros de equipo por su gran envergadura, el capitán del equipo, y el único jugador que se mantiene desde la fundación del club, estuvo a punto de no jugar nunca en el Avilés Stadium. Corría el año 2015 cuando a Marcos le surgió la oportunidad de estudiar y de trabajar en Braunschweig, una ciudad de Alemania a algo más de 200 kilómetros de distancia de Berlín.

"Las cosas allí no me salieron como había esperado. Iba para estar allí tres cursos, pero me volví. Si todo hubiera ido bien, nunca habría jugado 100 partidos en el Stadium porque no habría jugado en el club", admite uno de los jugadores más queridos por la grada.

Ese reconocimiento quizás viene porque lleva la friolera de 8.378 minutos partiéndose el pecho por el escudo del Stadium por los campos de las regionales asturianas y ha marcado 17 goles en tres cursos y lo que va del presente.

Pero es mucho más probable que venga por el carácter luchador del centrocampista. Hay una anécdota que le define. Hace dos temporadas, en un partido contra el Arenesco, en La Arena, en el concejo de Soto del Barco, arrancó a granizar. No quedó ni un alma en el campo excepto él.

"Se marcharon todos al vestuario pero, bueno, yo me quedé fuera hablando con un jugador del Arenesco. Por un poco de granizo tampoco me iba a marchar así", reconoce con cierta gracia el futbolista. "Por cosas de estas me viene la fama, pero ya era así de pequeño", reconoce.

Marcos es el único jugador que permanece desde la fundación del equipo. Este verano, tras la no continuidad del anterior entrenado, se produjo una renovación absoluta de la plantilla. El centrocampista decidió seguir. "Cuando te entregas a una idea, hay que seguir hasta el final", afirma.

La forma en la que Marcos llegó al equipo también es llamativa. "Yo paso mucho por un bar de Versalles. El dueño es muy seguidor del equipo y me insistió mucho para que fichara. Tampoco hizo falta que me diera mucho la paliza porque yo ya había seguido el proyecto de antes y me atraía", apunta el jugador.

Marcos está en la convocatoria de 16 jugadores de Lucho Valera para el partido de hoy contra el Titánico, a las 12.00 horas en Las Tolvas. El equipo avilesino acumula tres jornadas sin conocer la victoria pero se mantiene como líder de la Regional Preferente en la temporada de su debut. Le sigue de cerca el Navarro, que esta jornada visita al Tineo, a partir de las 15.45 horas para seguir en la parte alta.