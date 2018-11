El Vetusta, con Steven y Borja, a pescar ante el Gernika

Oviedo, X. FERNÁNDEZ

El Vetusta no quiere pisar el freno. Los pupilos de Javi Rozada visitan esta tarde el estadio de Urbieta para medirse al Gernika (17.00 horas), un rival que marcha penúltimo en el grupo II de Segunda B y que es el único conjunto de la categoría que no ha ganado ni un sólo partido (cinco empates y cinco derrotas). Los ovetenses en cambio llegan triunfantes a la cita, firmando una de las mejores campañas de su historia en Segunda B y acumulando nueve jornadas sin perder. Javi Rozada recupera a dos de sus jugadores más importantes, Borja Sánchez y Steven, que habían estado las últimas semanas con el primer equipo. También va citado Edu Cortina, que se marchó lesionado del último partido ante el Leioa (1-1). El Vetusta podría formar esta tarde con: Gorka; Lucas, Josín, Ugarte, Lobato; Lolo, Cortina, Ernesto, Viti, Borja Sánchez y Steven. Por otra parte, el Sporting B recibe al Baracaldo en Mareo y el Langreo juega ante el Vitoria.