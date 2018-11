El Asturias, nuevo líder, aprieta la zona de ascenso

El Asturias de Blimea, que lleva ganados siete de los once partidos disputados, es el nuevo líder de Regional Preferente, puesto que comparte con el Urraca de Posada de Llanes, el único equipo de la categoría que no perdió ningún partido, con seis victorias y cinco empates. Pierden pie los dos equipos avilesinos, Navarro y Avilés Stadium, que salen de los puestos de ascenso ya que en las últimas jornadas no andan finos. El Vallobín entra en la tercera posición como claro aspirante, situación a la que también apunta el Titánico. Entre el primero, Asturias (23 puntos), y el el sexto, Titánico (21) son solo dos puntos que pueden cambiar las posiciones en cualquier momento. El Nalón, por su parte, no reacciona, y sigue cerrando la clasificación.