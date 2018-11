El Langreo arrolla al Vitoria

Primera victoria fuera de casa para un Langreo que fue claramente superior al Vitoria en el campo de Ellakuri. Los asturianos marcaron pronto, y aunque el filial del Eibar empató a la media hora de penalti, mostraron mucha calidad y hechuras de buen equipo. Grandes jugadas de ataque de los asturianos hasta que David González y Sergio Ríos, con un golazo por la escuadra, certificaron que el equipo de Hernán Pérez cabalga en progresión,

No pudieron comenzar mejor las cosas para el Unión Popular, ya que a los nueve minutos de juego un córner botado al segundo palo lo remataba Dani Abalo, con la fortuna de que el balón rebotó en un zaguero local, desviando su trayectoria y haciéndola imposible para Markel. Cero a uno en el primer compás de la contienda para los azulgranas. En una llegada local, pocos minutos más tarde, la pelota tocó en la mano de Samba tras un centro de Luis Lara. Pese a las protestas de los asturianos, López Parra indicaba el punto fatídico y Obieta convertía la pena máxima devolviendo las tablas al marcador del campo de Ellakuri. Quería la remontada el Vitoria, y Alain Ribeiro lanzaba por encima del travesaño una peligrosísima falta en la frontal antes del descanso. Arrancó el segundo periodo con mejores sensaciones en el Langreo, y así Markel Areitio volvía a firmar un paradón ante David González. El encuentro estaba abierto, con llegadas para las dos escuadras, y así Álvaro Cuello salvaba in extremis a los suyos cuando Obieta tenía todo a favor. Xesc Regis se revolvía en el área con un peligroso golpeo, obteniendo respuesta en un disparo de Riki que salía fuera por poco. No era sino el prólogo del uno a dos, a 18 minutos del noventa, cuando un balón largo sobre David González lo aprovechaba el ariete para superar a Markel. Los locales se lanzaron a por todas, con un lanzamiento de falta a cargo de Regis que acababa en córner, pero Sergio Ríos sellaba el triunfo a seis minutos del noventa con un golazo de crack, dejando el balón alojado en la escuadra del Vitoria.