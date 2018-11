Chuchi, ante una semana clave para su futuro

La derrota del pasado domingo ante el Madalena Morcín podría precipitar la salida de Chuchi Collado del Caudal. El presidente mierense, Roberto Ardura, mantuvo ayer una reunión con la plantilla blanquinegra para acto seguido mantener una reunión con la junta directiva en el Hermanos Antuña en la que analizaron la situación del equipo y en la que el principal debate versó sobre la continuidad o no del técnico. La entidad aún no ha tomado una decisión definitiva pero el futuro de Chuchi en el Caudal no está, ni mucho menos, garantizado.

Este primer tramo de temporada en el Caudal está marcado por los sobresaltos. Primero la prematura eliminación en la Copa Federación cuya final se jugó en Mieres (marcada por un error burocrático que motivó la pérdida del duelo ante L´Entregu por alineación indebida y que condicionó la primera fase de los mierenses), luego llegó el doloroso 3-0 ante el Marino en la tercera jornada para hace cuatro semanas sufrir la peor derrota en Mieres del club en las últimas décadas por 1-5 contra el Lealtad a lo que, ahora, se une la pérdida por 1-0 del duelo ante el modesto Madalena Morcín. Unos sobresaltos que han hecho saltar las alarmas entre la afición mierense y entre la directiva blanquinegra y que han puesto en tela de juicio el futuro de Chuchi Collado como entrenador caudalista.

La directiva caudalista se reunió en la tarde de ayer, a las siete, en el Hermanos Antuña con la totalidad de la plantilla blanquinegra. En esta reunión el presidente, Ardura, quiso saber de primera mano el sentir de los jugadores a la vez que les pidió la principal premisa del club que es "trabajo y humildad" algo que creen que no se está respetando. Tras esta reunión con la plantilla la junta directiva del club se reunió para abordar esta problemática y para buscar soluciones que podría pasar por la destitución del técnico mierense aunque la decisión no se tomó en la noche de ayer aunque tampoco se descarta su continuidad.