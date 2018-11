"Nos llegó un comprador para el Avilés por 450.000 euros y lo rechazaron"

Se empezaba a notar el calor en la ciudad cuando el Avilés presentó en rueda de prensa al que iba a ser el entrenador de esta temporada. Abraham Albarrán acaba de colgar las botas y aparecía en camisa en su presentación acompañado del máximo accionista, José María Tejero. El técnico dejaba claro lo que iba a ser el equipo: gente de Avilés y todos los medios a su alcance para hacer de lo que era una casa de los líos un club de fútbol "normal". Una semana después, con Abraham de vacaciones en Budapest, todo se fue al traste. El entrenador daba un portazo y dimitía después de que le frenaran la firma del primero de sus ocho fichajes.

Ahora Abraham ha pasado página. Juega en el Mosconia, el rival de este fin de semana del Avilés y espera ser padre dentro de un mes. Sigue estando al tanto de la actualidad del equipo, la cual sigue con lástima, y apura sus últimos instantes como profesional, pensado en dar el paso a los banquillos en el futuro, aunque esta vez, espera, sea de una forma más sosegada. Cuando piensa en aquellos días, fiel a su estilo directo, resume todo lo que vivió con la primera perla: "De la que me libré".

Abraham Albarrán sigue pensando que todo aquello fue una maniobra para cargarle con el muerto. "Creo que me quisieron utilizar para pagar todas las deudas que se acumulaban, pero no sentó bien que quisiera jugar con gente de Asturias y de Avilés por los negocios que pueda haber detrás", dice en una clara alusión al actual director deportivo del club, Alain Menéndez, y la presencia de jugadores de nacionalidad francesa en el equipo. "Tuve dignidad y yo no trago con cualquier cosa por estar sentado en un banquillo", insiste.

Un tiempo después, Abraham destapa dos situaciones excepcionalmente llamativas. La primera tiene que ver con una oferta para comprar el Real Avilés a un miembro que iba a formar parte de su directiva. "Nos llamaron y nos ofrecieron 450.000 euros para comprar el equipo y hacerse cargo de la deuda. Se lo comentamos al hijo mayor de Tejero y su respuesta fue que 'esa es la oferta más baja que tengo encima de la mesa'. Claro, cuando te dicen eso, piensas que se acabó todo", explica.

La segunda anécdota tiene que ver con su contrato en el que, al parecer, por un error burocrático, era el mismo que ostentó el segundo entrenador de la pasada temporada, Manolo Fernández. "Solo habían cambiado el nombre, pero las cláusulas y el sueldo eran las del segundo entrenador del año pasado. Me parecía todo muy raro. Pactamos una cantidad, pero para mí el dinero no lo es todo, me duele que se dijera después que me marché por pasta", concreta.

Abraham Albarrán acabó muy mal con Alain Menéndez. En su momento, lo tachó de "desertor". "Recibí una llamada suya y dijo que él abandonaba, que la moto no andaba más y que pasaba. Supe por Tejero que tuvo una oferta laboral de esos mexicanos interesados en invertir en el Avilés y un asunto personal en Ourense. No me pareció mal que se fuera, lo que me molestó es que luego quisiera volver y empezara a torpedearlo todo", comenta.

Abraham también tiene palabras para el actual entrenador del Real Avilés, Juanma Castañón. Tenía una buena relación con él, pero desde que está ahí no sé nada de él. Creo que lo mínimo por su parte habría sido llamar para preguntarme que pasaba. Yo sabía que él estaba detrás con Sergio Huerta. Eché de menos una llamada, pero es una buena persona", indica.

El colaborador Huerta

Con el actual colaborador de prensa, Sergio Huerta, quien fue noticia en verano por inflar y falsear su curriculum además ofrecerse a numerosos equipos de la región, como por ejemplo el Marino, Abraham también tuvo sus más y sus menos. "Me escribió (Huerta) porque había recibido unas burlas por redes sociales y me acusó de que yo estaba detrás de una cuenta de Twitter. Discutí con él y le dije que si tan claro lo tenía que fuera a la Policía", cuenta Abraham. Según distintas fuentes, Sergio Huerta no ha sido el único miembro del Avilés cazando fantasmas en redes sociales, ni tampoco el único que se ha llevado una contestación idéntica a la del citado colaborador gratuito de la entidad.

Abraham sigue de cerca la actualidad del Avilés y ha podido ver a su próximo rival en un par de ocasiones. "Tiene gente a un buen nivel, Santa, Borja, Barra, gente de aquí que dan la cara. Pero no creo que sea motivo de orgullo, sinceramente, tener al equipo luchando por salvarse en Tercera División. Eso no es el Avilés. Su sitio es en Segunda B y luchando por subir. Yo sigo siendo del Avilés y hace cuatro meses se respiraba un clima de ilusión, pero ahora vuelve a sentirse el abandono y cada vez queda menos por lo que luchar", lamenta.

Abraham Albarrán no siente que el del próximo domingo sea un partido especial, solo uno más de su kilométrica carrera. De hecho, si marca, piensa celebrarlo como uno de tantos goles que lleva en su hoja de ruta, por respeto a su actual equipo, el Mosconia, al que describe como un conjunto "al que le gusta tener la pelota". El que iba a ser el entrenador del Avilés se enfrenta, cosas del fútbol, en el terreno de juego a su equipo de toda la vida. Un equipo, donde a pesar de todo, sigue habiendo personas que Albarrán considera de bien, como David Tejero. "Fue el único que me pareció un tío legal", sentencia.