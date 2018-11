Machismo en el deporte: "Con una árbitra ya basta" dice el presidente de un equipo de baloncesto tras perder un partido

El presidente del Iberojet Palma, equipo que compite en la LEB Oro, la misma categoría que el Liberbank Oviedo Baloncesto, ha protagonizado una enorme polémica a cuenta de unas declaraciones suyas a la cadena Cope. En ellas lamentaba que el partido que su equipo perdió (71-79) el domingo ante el Araberri estuviera dirigido por dos árbitras y un árbitro: "Nunca había pasado. Y yo creo que con una (árbitro) ya basta. Con una basta porque hubo momentos en los que yo creo que perdieron un poco los papeles".





Guillem Boscana, presidente del Iberojet Palma, dice que con una árbitro de tres basta, que en momentos perdieron un poco los papeles.



Yo aquí solo veo a una persona que ha perdido los papeles con sus declaraciones, y es hombre.



¿Alguien lo sancionará? pic.twitter.com/m3RZ25XfDT — Oier Bravo (@Oier_Bravo) 6 de noviembre de 2018

El presidente del Iberojet Palma achaca una derrota en la LEB a que dos árbitros eran mujeres. Ante el revuelo, ha tenido que pedir disculpas ▶ https://t.co/CuObDnr4VJ pic.twitter.com/DdDi0SVlYA — RTVE (@rtve) 7 de noviembre de 2018

Una posible sanción



Polémica con el Oviedo Baloncesto

: "Quiero condenar las intolerables palabras del Presidente del Iberojet Palma sobre las árbitras de LEB Oro". Garbajosa fue muy duro a la hora de calificar estas declaraciones de Boscana: "Condenar desde dos vertientes diferentes pero muy unidas, por un lado por la discriminación de género totalmente superada en estos tiempos y que va en contra de la filosofía de la Federación, que apuesta por la mujer de manera decidida y de manera práctica y, por otro, por el desprestigio y la falta de respeto hacia un colectivo que la Federación Española tiene una altísima estima como es el colectivo arbitral”.Una de las árbitras implicadas, Sara Peláez, ha calificado sus palabras como "desafortunadas" y "poco prudentes", aunque no ha querido dar demasiada importancia a los sucedido.Además de las declaraciones de Jorge Garbajosa, la Federación Española se plantea sancionar a Guillem Boscana. Así lo ha reconocido el propio presidente de la entidad:Decir que se trata de unas palabras desafortunadas me parece que es quedarme corto porque son intolerables, y no comulgan para nada con la Filosofía de la Federación Española de Baloncesto". El Iberojet Palma también tuvo una polémica con el Oviedo Baloncesto cuando los asturianos ficharon a Agustí Sans. Entonces se dio una paradoja porque el jugador disputó dos veces la misma jornada con equipos diferentes, algo que se dictaminó como legal pero por lo que protestó airadamente el club mallorquín, con su presidente a la cabeza.