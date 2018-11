El Athletic adelanta las elecciones ante la crisis de resultados

El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, anunció ayer en plena crisis del club vasco que no se presentará a las próximas elecciones a la presidencia de la entidad, fijadas para el 27 de diciembre, y finalizará antes de tiempo su mandato tras "el privilegio" de llevar más de siete años en el cargo. "La semana pasada comuniqué definitivamente a mi directiva que no me voy a presentar a las próximas elecciones del Athletic. Elegimos como fecha para convocar elecciones el 27 de diciembre", aseguró. El dirigente afirmó que para él ha sido un "privilegio" ser presidente. "No me voy a ir del Athletic, voy a estar en otro rol porque no me he ido nunca. He tenido la suerte y privilegio de jugar muchos años y de presidirlo, pero no me voy".