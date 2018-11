Cobo, a la selección "B"

La pivote del Liberbank Gijón de la División de Honor femenina de balonmano, Leticia Cobo ha sido convocada para formar parte de la selección española "B" que la próxima semana disputará la Turchin Cup en la localidad ucraniana de Cherasky. Esta convocatoria se engloba en el programa "Objetivo 2021" de la Federación Española en el que se trabaja con un grupo de jugadoras a las que se está siguiendo para que puedan ser el relevo de la selección absoluta.

"Me habían llamado el lunes para decirme que había esa posibilidad, pero hasta que no saliese la convocatoria tampoco me lo quería creer y sólo se lo había dicho a mis entrenadores", manifestó Leticia poco después de que la Federación Española de Balonmano publicase la convocatoria de Luis Miguel Ascorbe y Juan José González Valle.

Leticia, cántabra de 26 años, cumple su tercera temporada en las filas del club gijonés. Previamente a esta citación había sido internacional en las categorías juvenil y junior. La pivote recibe la convocatoria "con mucha ilusión porque no me lo esperaba y muchas ganas". Para la jugadora "el trabajo tiene su recompensa y poco a poco van llegando". Un trabajo que ha sido duro como la propia Leticia reconoce: "La verdad es que Diego (el entrenador) me ha dado mucha caña y me ha metido bastantes broncas". "El sueño de cualquier jugadora es representar a su país jugando con la selección, pero hay que ir paso a paso y estar en la selección "B" ya es un paso muy grande y es en lo que me centro", asegura Leticia, que prefiere no pensar si esto la sitúa en la antesala de la absoluta. La jugadora antes de concentrarse con la selección deberá afrontar con el Liberbank dos partidos importantes, el primero el sábado ante el Canyamelar Valencia y el siguiente ante el Castellón.

Las jugadoras convocadas están citadas el 19 de noviembre en Madrid, y desde allí se desplazarán hasta Guadalajara, donde se entrenarán los dos primeros días de actividad. El 21 de noviembre, la expedición española volará hasta Kiev, previa escala en Múnich, para alojarse posteriormente en Cherkasy, ciudad en la que se disputará la Turchin Cup del 23 al 25 de noviembre.

Junto a Leticia Cobo también figura en esta convocatoria la lateral gijonesa, actualmente en las filas del Porriño, Natalia Martínez. La selección "B" cuenta con jugadoras jóvenes de gran proyección y además de Leticia y Natalia están: Lourdes Guerra, Andrea de la Torre, Emma Boada, Anthía Espiñeira, Seynabou Mbengue, Paulina Pérez, Kaba Gassama, Sarai Samartín, Elena Cuadrado, Anne Erauskin, Ana González, Ona Vegué, Sara Gil y Nayla de Andrés.