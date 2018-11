El puesto de entrenador de Jesús María Collado Fernández, "Chuchi Collado" como entrenador del Caudal, está en el alambre. El mierense, de 45 años, se ve con fuerzas para sacar de la crisis al equipo, pero avisa que "nunca seré un estorbo para el Caudal".

- Para un caudalista y mierense como usted debe ser duro ver al equipo lejos de las expectativas creadas.

-Sí. Es una situación complicada. Es duro ver que el trabajo y la ilusión con que iniciamos este proyecto no se ve reflejado en resultados.

- ¿Cree que su puesto como entrenador ha estado en entredicho a lo largo de las últimas semanas?

-Creo que ha estado y está en entredicho. No soy una persona que se evade de la realidad. Para normalizar la situación debemos encadenar cuatro ó cinco victorias seguidas y eso nos permitiría tener la tranquilidad necesaria para sacar adelante este proyecto.

- ¿Se ve con fuerzas para sacar adelante esta crisis?

-He vivido dos situaciones similares en los clubes que anteriormente entrené y pude sacarlas adelante. Volveré a intentarlo con todas las ganas del mundo. La oportunidad de entrenar equipos con la grandeza del Caudal se da muy pocas veces, por lo tanto pelearé por revertir la situación con todas mis fuerzas.

- ¿Qué le pasa a este Caudal?

-Creo que estamos teniendo demasiados errores en las zonas claves como son las áreas. Hubo partidos donde cometimos muchísimos errores defensivos como ante el Lealtad y el Marino, y otros donde nos faltó acierto de cara al gol. Hubo momentos que parecía que encontrábamos el equilibrio entre ataque y defensa, pero a la semana siguiente venía otro mazazo y no encontramos estabilidad. Necesitamos tener más continuidad.

- Algunos creen que no está preparado para entrenar al Caudal, ¿qué les diría?

-Para entrenar al Caudal no vale ser de Mieres y haber jugado desde alevines hasta el primer equipo, y lo demuestra que hacía más de 25 años que eso no sucedía. Se necesita una trayectoria y durante ella obtener resultados. A mí, como entrenador, nadie me ha regalado nada. Cogí al Lenense en descenso a Segunda Regional y en dos años lo dejamos en Tercera. Para entrenar en esta categoría he necesitado ascender a dos equipos y ya en ella, hacer una extraordinaria temporada en el Tuilla, jugando el play-off y batiendo el récord de puntuación del club. Es mi quinta temporada entrenando en Tercera y los números están ahí.

- Otros creen que la plantilla le está haciendo la "cama".

-Cuando las cosas no van bien y tienes una buena plantilla siempre acaba saliendo ese término. Yo no lo creo, pero todo se demuestra con hechos y no con palabras. Y tienen una buena oportunidad de demostrarlo el domingo.

- La afición opina que el equipo va de "sobrado" y que le falta espíritu combativo para afrontar los partidos.

-Esas situaciones siempre aparecen cuando estas siendo superado por otro equipo. Si esa fuera la causa de la situación sería fácil de solucionar. Creo que el problema es de otra índole y estamos intentando buscar soluciones.

- Desde el verano se les ha tildado de equipo a batir, ¿les ha debilitado?

-No. El Caudal en Tercera siempre tiene que aspirar a lo máximo. Eso se dijo a los jugadores según iban cerrando su compromiso. El objetivo era luchar por el campeonato con trabajo y con humildad.

- ¿Cuál es la solución para salir adelante?

-En estas situaciones lo primero que tiene que haber es unión en el vestuario, pero eso solo no vale. Hay que salir al campo con mucha intensidad. Para mí el fútbol se reduce al uno contra uno. Si cada futbolista gana sus duelos individuales en ataque y en defensa, el equipo gana. Eso es lo que tenemos que hacer, ganar todos los duelos individuales. A partir de ahí, el equipo tiene calidad de sobra para todo.

- ¿Se ve con el apoyo de la directiva y de la afición blanquinegra?

-La directiva ya me ha dado su apoyo desde el momento en que me contrató. He fichado lo que he querido y he hecho una plantilla a mi gusto con la aprobación del club y, ahora, soy yo el que tengo que devolver esa confianza con resultados. En cuanto a la afición, siempre me ha dado su apoyo, tanto cuando jugaba como ahora. Es lógico que estén enfadados y me critiquen, pero creo, sinceramente, que quieren que este proyecto salga bien y pueden estar seguros que no seré un estorbo para el Caudal. En el momento en que no me vea capacitado seré yo el que me aparte sin que nadie me diga nada.

- ¿Este Caudal aún puede ganar la Liga y lograr el ascenso?

-Estamos en noviembre y a siete puntos de la cabeza, aún quedan muchos partidos. Claro que podemos, pero de esta manera, no. Hay que dar un giro rápido y empezar a enlazar victorias recortando cuatro o cinco puntos a los de arriba antes de que acabe la primera vuelta.