Mendi: "Confiamos en el entrenador"

Tras una semana convulsa en la que la plaza de Chuchi Collado como entrenador del Caudal Deportivo ha estado en entredicho, uno de los pesos pesados del vestuario blanquinegro como es Mendi ha querido mandar un mensaje de tranquilidad y de confianza en su técnico. El naviego destacó que "tenemos plena confianza en el entrenador. Tenemos que hacer lo que nos mande. Esto es un equipo y debemos remar todos en la misma dirección".

La situación que vive el Caudal no es la esperada a principios de temporada cuando, tras el doloroso descenso a Tercera en el curso en el que el club celebra su centenario, partían como los grandes favoritos al título. El equipo está a siete puntos del liderato, pero lo peor ha sido la mala imagen dada en las derrotas ante Marino y Lealtad y la del pasado domingo en Morcín contra el Madalena. Mendi confiesa que "estamos jodidos porque no acaban de llegar los buenos resultados y hay que intentar darle la vuelta a esta situación cuando antes".

El Caudal cuenta con una de las mejores plantillas del grupo, pero no acaban de llegar los resultados. El centrocampista no es capaz de encontrar la causa de esta crisis: "Si supiéramos lo que nos está pasando lo revertiríamos, pero creo que la gente creía que iba a ser más fácil de lo que, en principio, es. No debemos pensar así porque sabíamos que iba a ser complicado. A base de trabajo y de sacrificio se puede dar la vuelta". Pese a admitir el mal momento que vive el Caudal, el naviego pide tranquilidad para revertir la situación y explica que "hay que estar tranquilos porque de nada sirve empezar a volvernos locos y a querer ganar muy rápido. Hay que tener tranquilidad para ganar partidos e ir cogiendo la confianza que necesitamos en estos momentos".